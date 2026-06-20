Quand les Knicks demandent des excuses à Stephen A. Smith

Comme Stephen A. Smith commente l’actualité NBA au quotidien ou presque, il donne son avis constamment et souvent, comme c’est son personnage, avec emphase, exagération et d’un ton péremptoire. Si cela peut donner des séquences comiques, cela peut aussi agacer. LeBron James a récemment passé ses nerfs sur le journaliste d’ESPN, suite à des commentaires sur son fils.

Les Knicks ont eux aussi des comptes à régler avec lui. Mais davantage avec le sourire aux lèvres et avec la gourmandise de ceux qui ont gagné et se réjouissent d’avoir prouvé à tous les sceptiques qu’ils avaient tort.

En 2022, Stephen A. Smith avait émis des doutes sur Jalen Brunson à New York. Quelques années auparavant, il avait aussi critiqué les joueurs de Villanova, donc Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart, estimant que cette équipe universitaire « n’avait pas de potentiels vrais joueurs NBA ». Les trois sont titulaires de l’équipe sacrée en 2026, et l’un est même MVP des Finals…

Le journaliste a été invité par Jalen Brunson et Josh Hart, dans leur émission le « Roommates Show », à réagir face à ses anciennes déclarations. « On est assis avec le trophée à côté de nous. Peux-tu admettre que tu t’es trompé ? », lui demande le deuxième cité.

« Je suis un grand garçon. J’ai eu complètement tort », répond la star d’ESPN. « Je présente mes excuses, à la télévision nationale. Je vous présente mes excuses. Je présente mes excuses à toute la franchise des Knicks. Que les choses soient très, très claires : je n’ai jamais été aussi heureux d’avoir eu tort de toute ma vie. Je suis fan des Knicks depuis ma naissance. J’ai 58 ans. La dernière fois qu’ils ont remporté un titre avant samedi dernier, j’avais quatre ans. Donc je m’excuse d’avoir eu tort mais qu’on soit clair : si cela veut dire gagner un autre titre, je me tromperais encore. »