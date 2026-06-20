Les demandes des Bucks pour Giannis Antetokounmpo toujours très, très élevées

Au début du mois de mai, Jimmy Haslam, co-propriétaire des Bucks, confiait qu’il souhaitait voir le dossier Giannis Antetokounmpo être bouclé avant la Draft. L’événement se déroule le 23 juin prochain et, pour l’instant, le Grec est toujours un joueur des Bucks…

Pourtant, le Heat et les Celtics s’activent pour récupérer le double MVP, mais ils se heurtent toujours aux demandes des Bucks. Selon Jake Fischer, la contrepartie réclamée par la franchise du Wisconsin serait jugée « irréaliste » par de nombreux « front offices ». À leurs yeux, cette contrepartie serait tellement importante qu’il serait difficile pour l’équipe qui récupèrerait Giannis Antetokounmpo de jouer le titre dès la saison prochaine.

Le Heat aurait formulé une offre incluant Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et le 13e choix de la prochaine Draft, que les Bucks ont (pour le moment) déclinée. Du côté des Celtics, Boston serait prêt à se séparer de Jaylen Brown pour récupérer le « Greek Freak ». Néanmoins, Milwaukee souhaiterait également récupérer une multitude de choix au premier tour lors des prochaines Drafts.

Hormis ces deux équipes, les prétendants sont peu nombreux. Les Wolves ont tenté une approche pour voir s’il était possible d’aligner la star des Bucks avec Anthony Edwards, sans succès. Par ailleurs, les Spurs et les Knicks, mentionnés dans les rumeurs il y a quelques mois, auraient eux tourné la page. Un recul qui s’explique notamment par les performances en playoffs de ces deux franchises.

Si les Bucks veulent respecter le calendrier qu’ils s’étaient fixé, le dossier Giannis Antetokounmpo pourrait donc connaître une première clarification dans les prochains jours. Sauf rebondissement, le champion NBA 2021 devrait rester dans la Conférence Est. Reste à savoir si ce sera à Miami, Boston ou vers une équipe surprise…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.