Le Tempo perd Kiki Rice et Brittney Sykes pour plusieurs semaines

La donne va considérablement se compliquer dans les semaines à venir pour le Tempo de Sandy Brondello. Alors que la nouvelle franchise WNBA avait réalisé un début de saison prometteur (7v-5d), une avalanche de blessures a bouleversé la trajectoire de la formation canadienne.

Après Nyara Sabally, en délicatesse avec ses ischio-jambiers et absente depuis trois matchs, ce sont deux autres joueuses majeures de l’effectif de Toronto qui vont devoir passer par la case infirmerie.

Sixième choix de la dernière Draft, Kiki Rice a été victime d’une grosse entorse de la cheville. Sa blessure est intervenue le 3 juin dernier face au Liberty et son absence pourrait durer encore un bon mois. C’est un coup dur pour la meneuse qui avait démontré à quel point elle pouvait apporter sur le début de saison (12.7 points, 4.7 rebonds, 2.6 passes décisives en 26 minutes en moyenne), Sandy Brondello l’ayant même titularisé à sept reprises sur ses dix premiers matchs.

Un boulevard pour Tima Pouye

L’autre tuile concerne Brittney Sykes, cadre de l’équipe, cinquième meilleure marqueuse de la WNBA sur ce début de saison (20.1 points en moyenne), avec déjà deux matchs à 38 points. L’arrière de 32 ans s’est écroulée sans contact sur le parquet en deuxième mi-temps à Indiana cette semaine. Il y avait de quoi craindre le pire, et les nouvelles du Tempo étaient attendues à son sujet.

La joueuse souffre finalement d’une fasciite plantaire, un moindre mal alors qu’on pouvait redouter une rupture du tendon d’Achille, mais qui devrait également prendre pas mal de temps à guérir. A ce titre, le Tempo n’a pas donné de calendrier précis de convalescence. On sait que les deux joueuses seront à nouveau évaluées dans plusieurs semaines, et que le reste de la saison n’est pour l’instant pas compromis pour elles.

Avec Kiki Rice et Brittney Sykes sur la touche, c’est un boulevard qui s’ouvre en revanche pour la Française Tima Pouye, qui devrait hériter de davantage de responsabilités tant que l’effectif restera en l’état.