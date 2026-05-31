Débuts victorieux pour Tima Pouye face à Seattle

Toronto continue d’avancer dans la bonne direction avec son cinquième succès de la saison, le deuxième à domicile, et le deuxième face au Storm, toujours privé de Dominique Malonga pour le sixième match de suite.

La rencontre a notamment permis à Tima Pouye d’effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, avec 2 points en 4 minutes. Elle a aussi confirmé la force de frappe du Tempo sur la ligne arrière, entre les 18 points de Marina Mabrey, les 17 de Kiki Rice et les 15 de Brittney Sykes.

Marina Mabrey a d’ailleurs rapidement enflammé l’assemblée avec deux flèches à 3-points, avant de laisser la paire Rice–Sykes creuser l’écart (12-4). Mais le drive et le 3-points de Natisha Hiedeman ont relancé le Storm avant la fin du premier quart-temps.

La meneuse a ensuite continué sur sa lancée dans le deuxième acte, avec trois passes décisives pour le 3-points de Flau’Jae Johnson et deux paniers intérieurs de Jordan Horston (23-20). De quoi donner des idées au Storm, qui a fait jeu égal avec le Tempo jusqu’à la pause, entre le tir primé de Natisha Hiedeman, les deux paniers de Jade Melbourne et le passage remarqué d’Awa Fam, entre un lay-up et un contre sur Kiki Rice (37-36).

Seattle craque à l’usure

Seattle a même brièvement pris les devants au retour des vestiaires, avant de subir la réaction de Toronto en l’espace de trois minutes. Kiki Rice et Julie Allemand ont montré la voie en finissant près du cercle, puis le tandem Ajsa Sivka – Juste Jocyte a placé le Tempo à +11 à dix minutes de la fin (69-56).

L’écart était fait, et le 11-0 initié par le trio Allemand–Rice–Jocyte a fini d’achever les derniers espoirs du Storm (81-59). Tima Pouye a ensuite pu conclure ce succès sur la ligne des lancers, pour sceller le score final (93-72).

Toronto va désormais se préparer pour un gros rendez-vous, mercredi, sur le parquet du New York Liberty, où Sandy Brondello a officié de 2022 à 2025 avant d’être remerciée. Seattle va lui enchaîner dès demain à Dallas.