Les Knicks vont être à la mode cet été, et le raz-de-marée ne fait que commencer ! Les équipementiers ont rapidement réagi après le sacre de New York face aux Spurs, comme Skechers pour OG Anunoby ou And One, qui vient d’intégrer officiellement Jose Alvarado, et maintenant Jordan Brand, qui a également pris sa part du gâteau.

La marque au Jumpman a eu la bonne idée d’attendre le jour de la parade célébrant le titre des Knicks pour lancer le grand retour de la Air Jordan 3 « Knicks » !

Le coup marketing (qui incluait également une Nike Air Force 1 « NYC ») a été réussi, et le coloris est clairement une pépite, avec une tige en cuir blanc, de l’imprimé éléphant à sa base et des finitions en orange, dont le « Jumpman » présent sur la languette, et bleu marine, les couleurs de la franchise new-yorkaise. Petit plus, cette édition contient la mention « 6.13.2026 », soit la date du titre, à l’intérieur de la languette.

Les préventes lancées via l’appli SNKRS au prix de 215 dollars se sont rapidement envolées. Reste à espérer un restock de Jordan Brand dans les semaines à venir, pour le marché européen notamment.

(Via SneakerNews)