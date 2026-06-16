OG Anunoby remet la Skechers « SKX Nexus » dans la lumière

Il y a eu la SHAI 001 de Shai Gilgeous-Alexander avec Converse en 2025. Il y aura peut-être la Skechers «SKX Nexus» d’OG Anunoby en 2026 ! L’équipementier américain n’a pas manqué de capitaliser sur son modèle sorti il y a presque deux ans, que l’ailier des Knicks portait lors du Game 4 des NBA Finals durant lequel il a réussi une claquette venue de nulle part pour sceller la victoire des new-yorkais sur les Spurs.

Le coloris « Player Exclusive » pourrait ainsi se retrouver sur le marché mondial pour prolonger l’euphorie et donner une nouvelle exposition à cette «SKX Nexus», pour l’instant disponible en sept coloris sur le site officiel de Skechers France. La chaussure présente une tige basse en mesh respirant, assortie d’une semelle intermédiaire en mousse maison « 5-Gen » et d’une semelle extérieure en caoutchouc Goodyear avec plaque de torsion pour amplifier la stabilité l’adhérence.

Le modèle porté par OG Anunoby ce soir là reprend les couleurs des Knicks avec une base principalement bleu marine, des touches d’orange pour compléter le tout et enfin un logo «OG» présent sur la languette.

(Via SneakerNews)