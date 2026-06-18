A’ja Wilson et Paige Bueckers devant Caitlin Clark dans les votes du All-Star Game WNBA

Le All-Star Game WNBA 2026 aura lieu le 25 juillet prochain, au United Center de Chicago, et le premier pointage du vote des fans confirme surtout une chose : la ligue n’a plus une seule locomotive.

Sans surprise, A’ja Wilson est ainsi en tête des premiers retours avec 308 249 voix. La quadruple MVP des Aces continue d’écraser la concurrence sur le plan statistique, puisqu’elle mène actuellement la WNBA au scoring avec 25.6 points par match, tout en restant l’une des meilleures protectrices de cercle de la ligue. À ce niveau de domination, son statut de visage majeur de la ligue ne souffre plus vraiment de discussion.

La surprise vient plutôt de la deuxième place. Avec 298 027 voix, Paige Bueckers talonne la star de Las Vegas. La meneuse des Wings, Rookie de l’année 2025, confirme que son impact médiatique a très vite dépassé le cadre de Dallas. L’ancienne star de UConn est la huitième meilleure marqueuse et huitième meilleure passeuse de la ligue.

Olivia Miles déjà à la 9e place

Derrière ce duo, Aliyah Boston complète le podium avec 282 186 voix, devant Breanna Stewart (255 879) et Caitlin Clark (253 602). La meneuse du Fever reste donc solidement installée dans le Top 5, mais elle n’occupe plus seule tout l’espace médiatique comme lors de son arrivée dans la ligue.

Autre signe de cette nouvelle profondeur : Olivia Miles pointe déjà à la neuvième place, avec 179 283 voix. La rookie du Lynx, qui tourne à plus de 18 points et près de 6 passes de moyenne, s’invite ainsi dans un classement dominé par les MVP, les All-Stars confirmées et les anciennes têtes d’affiche universitaires.

Huitième au général avec 195 641 voix, Gabby Williams est même virtuellement dans le bon wagon parmi les joueuses du « frontcourt » (puisque les dix titulaires seront les quatre joueuses du « backcourt » et les six joueuses du « frontcourt » en tête à l’issue des votes), confirmant son statut acquis depuis sa première sélection en 2025. Plus loin, Dominique Malonga pointe à une 23e place (60 922 voix) déjà solide pour une intérieure encore très jeune, tandis que Marine Johannès apparaît au 36e rang (41 245 voix), malgré une rotation moins centrale au Liberty.

Pour rappel, le vote des fans compte pour 50% du total, les joueuses et les médias pesant chacun pour 25%. Les votes sont ouverts jusqu’au 27 juin, et les titulaires seront déterminées sans distinction de conférence.