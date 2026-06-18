Jalen Brunson et Josh Hart poursuivent la tournée du titre chez les Yankees

« C’est le chaos. J’adore le soutien qu’ils nous montrent. Je n’ai pas encore payé un seul repas, donc c’est incroyable ! », rigole Josh Hart aux côtés de Jalen Brunson. Les deux nouveaux champions NBA étaient hier au Yankee Stadium pour les lancers d’honneur, en ouverture du match de baseball entre les Yankees et les White Sox.

Vêtus de la tenue blanche à rayures de l’équipe locale, Jalen Brunson a effectué son lancer vers le receveur J.C. Escarra, tandis que son coéquipier, petit-neveu de l’ancien receveur des Yankees Elston Howard (dont le maillot numéro 32 a été retiré par l’équipe), a lancé vers Max Schuemann. Le tout sous les acclamations du public.

« C’est fantastique. C’est le genre de chose où, quand tu es sur le terrain, tu essaies de gagner, de faire tout ce que tu peux pour faire gagner ton équipe. Et puis une fois que tu y arrives, tu constates tout cet amour et ce respect. Tu le vois déjà tout au long du chemin, mais quand tu atteins ton objectif, c’est une sacrée dose d’amour. C’est quelque chose que je ne prendrai pas du tout pour acquis », décrit Jalen Brunson.

Une tournée médiatique avant la parade

Cet engouement et ce respect évoqués par le « Roi de New York » ne se limitent pas aux fans, ou aux médias, les champions NBA ayant été conviés successivement à The Today Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ou encore Good Morning America. Le manager des Yankees, Aaron Boone, partage lui aussi cette admiration.

Il décrit les Knicks comme « une équipe tellement sympa à soutenir. Rien que leur histoire, la façon dont tout s’est mis en place ces deux dernières années, avec énormément de courage et une immense force mentale. Voir la communauté des fans, et même bien au-delà, se galvaniser autour de ce club, c’était un plaisir à observer. »

Cette communion va atteindre son point d’orgue aujourd’hui avec la parade pour célébrer le titre, annoncée par le maire Zohran Mamdani comme possiblement « la plus grande parade de l’histoire de la ville de New York ».

« C’est une épopée captivante, avec un groupe qui est maintenant ensemble depuis quelques années. Et si l’on ajoute à cela les 53 ans passés depuis leur dernier titre, c’est une histoire magnifique. Je pense donc que ce sera l’une de ces équipes historiques dont on parlera encore longtemps dans l’histoire de la NBA », prédit Aaron Boone.