Les Aces rejoignent le Liberty en finale de la Commissioner’s Cup

Avant cette rencontre face au Mercury, l’équation était simple pour les Aces puisqu’une victoire était synonyme de qualification pour la finale de la Commissioner’s Cup. Si du côté de Las Vegas, la marque est répartie dans les premières minutes, du côté de Phoenix, tous les ballons passent par Kahleah Copper (26 points, 4 rebonds, 3 passes). La joueuse du Mercury est autrice des huit premiers points de son équipe (8-8).

NaLyssa Smith débute la rencontre avec un parfait 3/3 au tir et elle est rapidement suivie par A’ja Wilson (33 points, 10 rebonds). La MVP en titre enchaîne deux «and one», systématiquement servie par Jackie Young (20 points, 9 passes), cette dernière décoche ensuite une flèche à longue distance (22-15).

Phoenix ne se laisse pas distancer et compte sur l’entrée en jeu de DeWanna Bonner pour reprendre les commandes (23-22). Les Aces tentent de repasser devant, sans succès. Jovanna Nogic plante trois tirs lointains, servie à deux reprises par Alyssa Thomas (10 points, 11 passes). La star du Mercury alterne les points et les passes décisives dans le deuxième quart-temps et Phoenix creuse l’écart (47-38).

Victoire et qualification pour les Aces

Las Vegas corrige le tir avant la mi-temps et ne compte que quatre longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires. L’écart est réduit à une unité dès la reprise grâce à Jackie Young. La meneuse réussit un nouveau panier lointain sur transition et les Aces repassent devant (53-51). Les deux formations commencent à s’échanger les paniers avec une équipe du Mercury se reposant sur Kahleah Copper pour rester dans le match.

À cinq minutes du terme, il n’y a que six points d’écart en faveur des Aces (78-72). Une avance suffisante pour Las Vegas puisque Phoenix n’inscrira que quatre points jusqu’à la fin de la rencontre. Les Aces déroulent derrière A’ja Wilson et finissent par s’imposer 86 à 76.

Grâce à cette victoire, les joueuses de Becky Hammon compostent leur billet pour la finale de la Commissioner’s Cup. Elles iront défier le Liberty, qualifié depuis dimanche, le 30 juin.