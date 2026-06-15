Vainqueur des Mystics, le Liberty file en finale de la Commissioner’s Cup

Après un départ retardé suite à un problème sur l’horloge des 24 secondes, cette rencontre entre Liberty et Mystics s’est ouverte sur un panier de Georgia Amoore, servie par Shakira Austin. New York répond aussitôt avec un panier primé signé Marine Johannès (8 points, 4 rebonds).

Au milieu de ce premier acte, l’entrée en jeu de Sabrina Ionescu est ovationnée par le Barclays Center. La gâchette du Liberty effectue son retour sur les parquets après trois semaines d’absence. Dès lors, New York prend les commandes et Washington ne reviendra pas. Breanna Stewart (14 points, 12 rebonds, 7 contres) domine la raquette tandis que Han Xu dégaine derrière l’arc.

Du côté des Mystics, l’attaque est à l’arrêt. Les joueuses de Sydney Johnson passent cinq minutes sans inscrire un panier. Si Cotie McMahon relance la machine avec un tir primé, Han Xu répond immédiatement avec une deuxième flèche à longue distance.

Le premier quart-temps se termine sur une passe décisive de Sabrina Ionescu pour Leonie Fiebich (20-13). New York enchaîne dans la période suivante et compte rapidement dix points d’avance.

Comme lors du premier acte, l’attaque des Mystics est en difficulté. Les tirs à 3-points ne rentrent pas et l’accès au cercle est impossible à cause de la présence de Breanna Stewart. Même lorsqu’elles arrivent à obtenir des lancers francs, les coéquipières de Kiki Iriafen ne sont pas plus en réussite à l’image du 0/2 de Shakira Austin.

Un record personnel pour Breanna Stewart

Au moment de rejoindre les vestiaires, la franchise de la capitale compte huit points de retard au terme d’une première période où elle n’affiche que 30 % de réussite au tir et seulement 11 % derrière l’arc (36-28).

Après la pause, Washington comble une partie de son déficit et revient à deux possessions. Si les Mystics sont plus adroites, la défense est toujours en difficulté. Les visiteuses sont dominées sous le cercle et Jonquel Jones en profite pour convertir un 2+1. Elle est suivie par Satou Sabally d’abord dans la raquette, puis à 3-points (61-50).

Au début du dernier acte, Chris DeMarco renvoie sur le terrain Marine Johannès et Pauline Astier (6 points, 6 rebonds), peu utilisées jusqu’ici. Cette dernière se montre avec une pénétration et l’écart atteint rapidement les vingt unités. Sur la fin de la partie, Breanna Stewart contre Angela Dugalic et réalise son septième contre de la soirée, un record personnel.

Finalement, le Liberty s’impose 86 à 64 et devient la première équipe à se qualifier pour la finale de la Commissioner’s Cup.