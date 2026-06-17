Lawrence Tanter, la voix historique des Lakers, tire sa révérence

« Mesdames et messieurs, nous venons tous d’être témoins de l’histoire. » Lorsque, en 2025, LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à atteindre les 50 000 points en combinant saison régulière et playoffs, c’est lui qui a eu le plaisir de marquer le moment.

Depuis le micro de la Crypto.com Arena, le speaker historique des Lakers, Lawrence Tanter, a été l’un des grands témoins de l’histoire de la franchise californienne. Après plus de 40 ans de services lors des matchs à domicile des Lakers, l’homme de 76 ans part à la retraite.

« Lawrence Tanter a fait partie intégrante de l’expérience des jours de match des Lakers pendant plus de quatre décennies, donnant le ton de moments mémorables et innombrables grâce à son professionnalisme, son énergie et sa voix puissante si caractéristique », a salué la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, dans un communiqué.

Originaire de Chicago, Lawrence Tanter a démarré son rôle aux Lakers en 1982, trois ans donc après la Draft de Magic Johnson. Durant son mandat, la franchise basée à Los Angeles a remporté pas moins de dix titres NBA (1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et 2020).

Outre l’ère Magic, il a donc été le spectateur privilégié du triplé du début des années 2000 autour du duo Shaquille O’Neal – Kobe Bryant, puis des deux trophées supplémentaires remportés par le « Black Mamba », ou le dernier en date autour de LeBron James et Anthony Davis.

Une introduction marquante après la mort de Kobe Bryant

Sa voix de baryton feutrée a accompagné les plus grands rendez-vous du club, les plus joyeux, jusqu’à ce douloureux soir de janvier 2020. Quelques jours après la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère, il avait présenté chacun des cinq titulaires des Lakers sous le nom de l’icône décédée avant un match face aux Blazers.

« Depuis les années 1980, LT a raconté chaque chapitre basket des Lakers, reliant des générations de fans, de joueurs, d’entraîneurs et de membres du personnel, tout en devenant un élément de confiance inoubliable de l’expérience Lakers. Je suis incroyablement reconnaissante pour tout ce qu’il a donné à cette franchise », a poursuivi la dirigeante dans son communiqué.

Connu des fans locaux par ses simples initiales, LT, Lawrence Tanter a rythmé, avec sa voix influencée par son passif d’animateur radio de jazz, les annonces des compositions d’équipes, les changements de joueurs, les fautes ou les animations lors des temps-morts (avec son fameux « The Laker girlllssss » notamment) pendant 43 saisons, faisant de lui le speaker à la plus longue longévité de l’histoire de l’équipe.

Selon ESPN, Lawrence Tanter a subi un AVC en mars, ce qui lui a fait manquer les six derniers matchs à domicile des Lakers en saison régulière, ainsi que les playoffs. Le speaker, qui restera conseiller auprès de l’équipe malgré sa retraite, poursuit sa rééducation depuis. Jason Barquero, la voix de l’équipe G-League de la franchise, a terminé la saison en son absence. L’équipe n’a pas nommé de successeur à Lawrence Tanter dans son annonce.