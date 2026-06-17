Dario Saric retourne officiellement à l’Anadolu Efes

Anticipé il y a deux jours, le retour de Dario Saric à l’Anadolu Efes est désormais officiel, puisque le club d’Istanbul le confirme sur les réseaux sociaux et précise même qu’un contrat de deux ans, avec une année en option, a été offert à son nouveau joueur.

À 32 ans, le Croate retrouve donc une équipe qu’il connaît bien pour y avoir passé deux ans (2014-16) avant de s’envoler vers les États-Unis. Où, dès sa saison rookie, il avait démontré tout son talent chez les Sixers en terminant deuxième du vote pour le Rookie de l’année et dans le meilleur cinq des rookies.

Après Philadelphie, Dario Saric a ensuite connu six autres franchises : les Wolves, les Suns, le Thunder, les Warriors, les Nuggets puis les Kings. Au total, il affiche des statistiques de 10.3 points, 5.3 rebonds et 1.9 passe sur près de 500 matchs. Jamais titré en NBA, il a toutefois atteint une fois les Finals avec Phoenix en 2021.

En Turquie, le 12e choix de la Draft 2014 évoluera aux côtés de Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Kai Jones, PJ Dozier, Isaïa Cordinier, Jordan Loyd, Papagiannis Georgios ou encore Vincent Poirier. Engagé en Euroleague, l’Anadolu Efes est le club le plus titré du championnat turc, sauf qu’il n’a plus été sacré depuis 2024…

Dario Šarić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 81 26:37 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.2 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHI 78 29:37 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 MIN 68 23:56 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 PHI 13 30:28 36.4 30.0 90.0 1.6 5.0 6.6 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHO 66 24:44 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHO 50 17:25 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 PHO 37 14:24 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 OKC 20 13:39 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GS 64 17:09 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.0 2024-25 DEN 16 13:08 36.2 26.9 70.0 0.9 2.3 3.1 1.4 1.2 0.4 0.9 0.1 3.5 2025-26 SAC 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.