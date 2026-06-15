Dix ans plus tard, Dario Saric vers un retour à l’Anadolu Efes ?

Dario Saric va-t-il boucler la boucle ? Dix ans après avoir quitté l’Anadolu Efes pour rejoindre la NBA, l’intérieur croate pourrait retrouver le club stambouliote. Selon BasketNews, le joueur de 32 ans est en tout cas une piste sérieuse pour le club turc, qui vient justement d’annoncer le départ de Rolands Smits.

Comme souvent, c’est Misko Raznatovic qui a allumé la mèche. L’agent serbe, qui représente Dario Saric, a publié un message énigmatique sur X : « Turkish Airlines est la seule compagnie aérienne qui permet aux passagers d’utiliser le billet retour exactement dix ans plus tard. » Une référence assez limpide à un possible retour de son client à Istanbul, une décennie après son départ vers la NBA.

Drafté en 12e position en 2014, Dario Saric avait patienté deux ans avant de rejoindre la Grande Ligue, lançant finalement sa carrière NBA à Philadelphie en 2016. Depuis, le Croate a beaucoup voyagé, passant par sept franchises : les Sixers, les Wolves, les Suns, le Thunder, les Warriors, les Nuggets et les Kings.

Son dernier exercice NBA a toutefois été très limité, puisqu’il n’a disputé que cinq matchs avec les Kings, et il quittait donc la Grande Ligue sans trop de regrets. Sur l’ensemble de sa carrière, Dario Saric affiche tout de même des moyennes solides de 10.3 points et 5.3 rebonds en 498 matchs, dont 230 comme titulaire.

Avant son départ vers la NBA, Dario Saric avait déjà marqué les esprits en Europe. Après ses passages au KK Zagreb puis au Cibona Zagreb, il avait rejoint l’Anadolu Efes en 2014, où il avait passé deux saisons avant de traverser l’Atlantique. En Euroleague, il compte 55 matchs en carrière, pour 10.1 points et 6.0 rebonds de moyenne.

Reste désormais à savoir si le billet retour vers la Turquie évoqué par son agent sera effectivement composté…

Dario Šarić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 81 26:37 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.2 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHI 78 29:37 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 MIN 68 23:56 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 PHI 13 30:28 36.4 30.0 90.0 1.6 5.0 6.6 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHO 66 24:44 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHO 50 17:25 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 PHO 37 14:24 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 OKC 20 13:39 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GS 64 17:09 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.0 2024-25 DEN 16 13:08 36.2 26.9 70.0 0.9 2.3 3.1 1.4 1.2 0.4 0.9 0.1 3.5 2025-26 SAC 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.