Dario Saric quitte la NBA sans trop de regrets

Après neuf saisons passées à naviguer entre sept franchises NBA, Dario Saric se tourne désormais vers l’Europe. À 31 ans, l’intérieur croate, capitaine de sa sélection, a ainsi confirmé en marge du rassemblement de la Croatie pour les qualifications au Mondial 2027 qu’il visait clairement l’Euroleague.

Sans entrer dans les détails, l’ancien joueur de Philadelphie, Phoenix ou encore Golden State a expliqué que son retour pourrait intervenir rapidement. « Je n’entrerais pas dans les détails. C’est certain que je m’attends à jouer en Euroleague. Reste à savoir si ce sera d’ici la fin de saison ou la saison prochaine », a-t-il confié.

Interrogé sur un possible comeback au Cibona Zagreb, son ancien club, Dario Saric a calmé le jeu. Pour lui, l’histoire s’est terminée en 2014, après le titre en ABA League. Il n’exclut pas totalement cette option à long terme, surtout avec l’idée de revenir un jour dans sa ville natale, mais ce n’est absolument pas sa priorité du moment.

« Ça aurait pu être mieux, mais aussi pire »

Car sa priorité, c’est de trouver le bon point de chute en Euroleague, « l’étape logique » après la NBA à ses yeux, afin d’intégrer un système qui lui corresponde afin de réduire au maximum le temps d’adaptation. « C’est un basket différent, mais je pense que ce style me convient », estime-t-il, déjà tourné vers « de nouveaux défis ».

Au moment de dresser un premier bilan de son parcours NBA, le Croate ne nourrit pas d’amertume. Il reconnaît que certaines opportunités n’ont pas toujours tourné dans son sens, notamment dès sa saison rookie, quand la blessure de Ben Simmons lui avait ouvert une fenêtre qu’il n’a pas totalement réussi à transformer sur le long terme.

Avec le recul, Dario Saric résume sa carrière en NBA avec lucidité : « Ça aurait pu être mieux, mais aussi pire. Dans tous les cas, je suis satisfait. » Un discours apaisé, presque détaché, en tout cas sans regrets.

Dario Šarić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 81 26:37 41.1 31.1 78.2 1.4 5.0 6.3 2.2 2.0 0.7 2.3 0.4 12.8 2017-18 PHI 78 29:37 45.3 39.3 86.0 2.0 4.7 6.7 2.6 2.1 0.7 1.9 0.3 14.6 2018-19 MIN 68 23:56 45.4 38.3 87.5 1.5 3.9 5.5 1.5 2.1 0.6 1.1 0.1 10.5 2018-19 PHI 13 30:28 36.4 30.0 90.0 1.6 5.0 6.6 2.0 3.0 0.3 1.9 0.2 11.1 2019-20 PHO 66 24:44 47.6 35.7 84.4 1.5 4.6 6.2 1.9 2.4 0.6 1.3 0.2 10.7 2020-21 PHO 50 17:25 44.7 34.8 84.8 0.9 2.9 3.8 1.3 1.9 0.6 1.1 0.1 8.7 2022-23 PHO 37 14:24 42.7 39.1 81.8 1.1 2.8 3.8 1.5 1.9 0.4 1.0 0.1 5.8 2022-23 OKC 20 13:39 51.5 39.1 84.4 0.7 2.6 3.3 0.9 1.5 0.4 1.0 0.1 7.4 2023-24 GS 64 17:09 46.6 37.6 84.9 1.1 3.3 4.4 2.3 1.8 0.5 1.2 0.2 8.0 2024-25 DEN 16 13:08 36.2 26.9 70.0 0.9 2.3 3.1 1.4 1.2 0.4 0.9 0.1 3.5 2025-26 SAC 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.