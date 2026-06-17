La Harden Vol. 10 attaque l’été en « Pink Lemonade »

La Harden Vol. 10 continue d’alimenter son public de nouveaux coloris à un rythme impressionnant. Ainsi, alors que la version « Clear Cyan » de la dixième chaussure signature de James Harden vient à peine de sortir en France, peu après la « Gold Metallic », on connaît déjà le programme pour la suite.

Ce sera au tour de ce coloris « Pink Lemonade » d’investir le marché, avec sa base en rose assortie d’une partie supérieure en noir, les trois bandes d’adidas ressortant également en noir à l’arrière. L’ensemble est complété par une touche de jaune sous la semelle.

James Harden avait porté ce coloris pour la première fois lors du Game 3 de la demi-finale de conférence entre Cleveland et Detroit. Menés 2-1, les Cavs l’avaient alors emporté 116-109 avant de progressivement inverser la tendance et l’emporter sur un Game 7.

La Harden Vol. 10 est annoncée pour le 11 juillet aux États-Unis, au prix de 160 dollars.

Notre verdict de la Harden Vol. 10 Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur. A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

(Via SneakerNews)