Fin de série pour les Aces, fessées à Dallas

On se demandait bien qui allait pouvoir arrêter cette équipe de Las Vegas, sur sa lancée depuis quinze jours et au sortir d’une victoire face à Minnesota, alors meilleur bilan de la ligue. Mais les Aces ont elles aussi leur bête noire, et après avoir déjà perdu à Dallas fin mai, les protégées de Becky Hammon ont à nouveau chuté dans le Texas avec un duo Gray-Young en petite forme (0 point, 9 passes décisives pour Chelsea Gray, 6 points à 3/13 au tir pour Jackie Young) aux côtés d’A’ja Wilson (18 points, 5 rebonds).

Face à elles, les Aces ont en effet trouvé un trio Fudd-Ogunbowale-Shepard impérial, entre les 19 points de la première, le 5/11 à 3 points de la seconde, qui a terminé avec 22 points, et une Jessica Shepard qui a frôlé un nouveau triple-double avec 15 points, 15 rebonds et 9 passes décisives !

Un 17-0 expéditif

C’est surtout l’entame de match qui a coûté très cher à Las Vegas et qui a permis à Dallas de prendre confiance. Après avoir pris le meilleur dès le premier quart-temps (29-20), notamment grâce à un 9-2 alimenté par une Jessica Shepard omniprésente, c’est en deuxième quart-temps que le match a basculé, avec notamment les tirs à 3 points d’Arike Ogunbowale, Paige Bueckers et Azzi Fudd pour alimenter un 17-0 qui aura été dévastateur, le tout en moins de quatre minutes (52-26) !

Le 9-0 en réponse de Las Vegas avant la pause n’a pas eu l’effet escompté (56-37), Dallas ayant repris sa marche en avant dès le retour des vestiaires. Cette fois, c’est Paige Bueckers qui a pris les choses en main en alignant un tir à 3 points, un tir à mi-distance puis en trouvant Azzi Fudd pour deux points supplémentaires (63-41). La meneuse des Wings a ensuite passé le relais à Arike Ogunbowale qui a inscrit 8 points, dont deux flèches à 3 points, avant de servir Azzi Fudd pour maintenir l’écart à moins de dix minutes du terme (76-53). Arike Ogunbowale a mis fin au suspense d’un dernier tir à 3 points qui a contraint Becky Hammon à renvoyer A’ja Wilson et Jackie Young sur le banc.

Comme pour Minnesota, qui a fait jeu égal avec Las Vegas en l’absence de Napheesa Collier, ce succès 96-66 va conforter Dallas dans ses convictions et le potentiel que cette équipe peut atteindre au meilleur de sa forme. Il va maintenant falloir gagner en régularité pour franchir un cap. Et ça tombe bien : un beau défi se présente dès demain soir sur le parquet de Golden State. Les Aces se retrouvent pour leur part dans l’obligation de gagner à Phoenix pour assurer leur place en finale de la Commissioner’s Cup !