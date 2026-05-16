A’ja Wilson entre toujours plus dans l’histoire de la WNBA

A’ja Wilson a profité de la double confrontation face au Sun pour lancer sa saison. Alors qu’elle n’avait pas atteint les 20 points lors de ses deux premières sorties, la MVP en titre a corrigé le tir face aux joueuses de Rachid Méziane. D’abord avec 22 points dans une première victoire de Las Vegas, puis, ce vendredi, avec une prestation tout simplement historique : 45 points pour offrir un nouveau succès aux Aces.

Pour la cinquième fois, la star de Las Vegas a inscrit au moins 40 points sur une rencontre. C’est un nouveau record WNBA, devant Breanna Stewart et Diana Taurasi, bloquées à quatre matchs à 40 points ou plus.

« On ne se lasse jamais d’admirer l’excellence », se réjouit sa coéquipière Chelsea Gray. « Je suis entourée de cela en permanence, mais je suis toujours surprise. Je ne veux pas en arriver à un point où cela ne me fait plus rien et où je me dis simplement : oui, ça, c’est incroyable. »

Un record d’efficacité

Mais A’ja Wilson ne s’est pas contentée d’empiler les points. L’intérieure l’a fait avec une efficacité rarissime : 15/18 au tir, un parfait 2/2 de loin, et aucun lancer franc manqué sur ses treize tentatives. Elle devient ainsi la première joueuse de l’histoire de la WNBA à inscrire au moins 45 points avec plus de 80% de réussite au tir.

Le tout sous les yeux de son compagnon, Bam Adebayo, présent dans la salle, comme A’ja Wilson l’était le soir où l’intérieur du Heat avait inscrit 83 points.

« J’ai trouvé des tirs dans notre système et je me suis laissée porter par le rythme du match. C’est important pour moi. Je veux être efficace », souligne A’ja Wilson. « C’est incroyable d’accumuler autant de points, mais être efficace, c’est le plus important. »

Malgré cette explosion offensive, le Sun est resté dans le match pendant une grande partie de la rencontre. Connecticut a même effacé un retard de 13 points pour revenir à deux longueurs dans le troisième quart-temps. Pour calmer l’hémorragie, la quadruple MVP s’est alors employée, entre tir lointain et 2+1. Puis, en fin de rencontre, c’est encore elle qui a sonné le glas du Sun avec un dernier panier primé.

« Elle a été incroyable », félicite Becky Hammon. « Je suis vraiment contente de ses lancers francs et de ses tirs à 3-points. Elle a simplement continué d’enchaîner les points, dès le début de la rencontre. »