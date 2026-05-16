A’ja Wilson signe un nouveau récital à 45 points face au Sun

Le premier ballon de la rencontre annonce déjà la couleur. Servie à mi-distance, A’ja Wilson (45 points, 15/18 au tir) s’élève et ouvre le score. Le point de départ d’une soirée exceptionnelle pour la star des Aces.

Dominatrice près du cercle comme à mi-distance, la MVP en titre inscrit 11 points dès le premier quart-temps, ajoutant deux contres pour permettre à Las Vegas de prendre les commandes (20-11). Connecticut profite toutefois de son bref passage sur le banc pour recoller. Diamond Miller conclut d’abord près du cercle, avant de dégainer derrière l’arc, et le Sun limite la casse après dix minutes (28-20).

La dynamique se prolonge dans le deuxième quart-temps, avec un Connecticut revenu à une possession. Même avec le retour d’A’ja Wilson sur le parquet, les joueuses de Rachid Méziane ne lâchent rien et continuent de mettre la pression sur Las Vegas. Mais l’intérieure des Aces multiplie les passages sur la ligne, tandis que Jewell Loyd sanctionne de loin pour redonner de l’air aux locales à la pause (54-44).

Après la mi-temps, le Sun s’accroche encore, sans parvenir à faire dérailler Las Vegas. A’ja Wilson continue son chantier, bien relayée par Chelsea Gray, et l’écart reste autour des dix points (62-52). Connecticut s’en remet alors aux lancers-francs pour survivre, avant de retrouver enfin de l’adresse en fin de troisième quart-temps.

Le Sun craque dans le dernier quart-temps

Nell Angloma sonne la révolte avec quatre points de suite, puis arrache un rebond offensif avant de ressortir pour un 3-points de Saniya Rivers. Dans la foulée, l’arrière intercepte une passe de Chelsea Gray et dégaine encore de loin pour ramener Connecticut tout près (72-70).

La réponse vient évidemment d’A’ja Wilson, avec un tir lointain puis un panier avec la faute. Le Sun vient de laisser passer sa meilleure chance. Dans le dernier quart-temps, Las Vegas reprend ses distances, Chelsea Gray donnant 14 points d’avance aux Aces sur un nouveau tir primé (88-74).

A’ja Wilson se charge ensuite de finir le travail. Oubliée à deux reprises au niveau des lancers-francs, elle s’offre deux paniers faciles pour franchir la barre des 40 points pour la cinquième fois de sa carrière. Sa soirée se conclut par un dernier tir lointain, symbole d’une prestation maîtrisée de bout en bout.

Portées par leur « franchise player », les Aces s’imposent 101-94 et enchaînent une troisième victoire de suite. Le Sun, lui, reste toujours à la recherche de son premier succès, avec quatre défaites en autant de rencontres.