A’ja Wilson au sommet : MVP, championne WNBA et… sportive de l’année !

« C’est un honneur quand on pense aux femmes qui ont remporté ce prix avant moi. C’est un privilège de voir mon nom à leurs côtés ». C’est la réaction de A’ja Wilson, désignée Sportive de l’année par l’AP pour l’année 2025.

La superstar du basket américain n’est que la cinquième basketteuse distinguée par l’Associated Press, après Sheryl Swoopes, Rebecca Lobo, Candace Parker et Caitlin Clark.

Compagne de Bam Adebayo dans la vie, l’intérieure des Aces devance dans les votes la tenniswoman Aryna Sabalenka, et elle complète l’un de plus beaux palmarès du sport mondial, hommes et femmes confondues, avec rien que pour cette année un titre WNBA, ainsi que les trophées de MVP, Defensive Player of the Year, MVP des Finals et meilleure marqueuse de WNBA. C’est encore mieux que Shai Gilgeous-Alexander chez les garçons.

« Ce qu’elle fait sur un terrain n’a jamais été vu. Je ne parle pas de Mont Rushmore : elle est seule sur l’Everest » résume Becky Hammon, la coach de Las Vegas. Avec quatre trophées de MVP, Aj’a Wilson est effectivement la numéro 1 dans l’histoire de la WNBA avec un titre de plus que Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson.

Et elle n’a que 29 ans… « Je vais continuer à prouver pourquoi je suis l’une des plus grandes et pourquoi mon équipe construit une dynastie » prévient-elle d’ailleurs.