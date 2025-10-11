A’ja Wilson et Bam Adebayo, Love and Basketball

Souvent vus ensemble depuis les JO 2024, il ne fait plus de doute que A'ja Wilson et Bam Adebayo sont en couple. Et après le titre de Las Vegas, l'intérieure a ainsi passé de longues secondes dans les bras du joueur du Heat.

D'ailleurs, c'est le All-Star de Miami qui était venu présenter le trophée de MVP à la superstar des Aces…

« C'était un moment spécial pour une personne spéciale », avait-il expliqué. « Voir quelqu'un devenir le mont Everest, le mont Rushmore dans son sport, c'est quelque chose de fort. C'était un moment spécial pour moi. »

A'ja Wilson et Bam Adebayo préfèrent ne pas évoquer publiquement leur relation, mais Dwyane Wade avait raconté qu'aux Jeux olympiques de Paris, son ancien coéquipier lui avait dit que sa petite armoire à trophées ne tenait pas la comparaison avec celle de l'intérieure de Las Vegas, qui n'arrête pas de gagner partout où elle passe !

Des titres et trophées à la pelle

À tel point que les comparaisons avec Michael Jordan ont commencé à pointer le bout de leur nez.

« Quand vous êtes comparée aux légendes, ça veut dire que vous faites de bonnes choses » dit-elle. « J’en suis très reconnaissante, mais je ne serais pas là aujourd’hui sans mes coéquipières. Ce sont les vraies Michael Jordan. »

Elle termine en tout cas cette saison WNBA comme MVP, Défenseure de l'année, MVP des Finals et donc championne. C'est son troisième titre (2022, 2023 et 2025) dans la Grande Ligue féminine, dont elle a été quatre fois MVP (2020, 2022, 2024 et 2025), trois fois Défenseure de l'année et sept fois All-Star. Sans oublier qu'elle a aussi été championne NCAA et MOP du Final Four (2017) ainsi que double championne olympique (2021 et 2024) mais aussi double championne du monde (2018 et 2022). En effet, l'armoire à trophées a besoin de place.