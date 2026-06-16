Une Jordan Heir Series 2 « Birds of Paradise » pour le All-Star Game WNBA ?

L’engouement autour de la WNBA se voit à bien des égards, notamment dans le monde des sneakers, où les équipementiers ont développé des chaussures « signature » pour des joueuses de la WNBA, et fait de plus en plus de place au marché féminin. Le développement de la ligne Jordan Heir Series, modèle destiné aux femmes, est un autre exemple pour illustrer cette déferlante.

La Jordan Heir Series 2 pourrait ainsi faire partie des festivités pour le prochain WNBA All-Star Game qui aura lieu à Chicago le 25 juillet. À cette occasion, la marque au Jumpman devrait relancer le coloris « Birds of Paradise » de la Air Jordan 4, reprenant cette touche orange identifiée à la WNBA, pour accompagner une tige en noir et blanc « crème », avec des logos dorés : le « Jumpman » sur la languette de la chaussure de droite et celui de la WNBA sur la gauche. On retrouve également des motifs floraux sous la partie translucide de la semelle extérieure.

Pour rappel, la Jordan Heir Series 2 garde l’ADN de la mouture précédente, avec une cage en TPU sur les côtés pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire !

La Jordan Heir Series 2 « Birds of Paradise » ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle. Encore un peu de patience ! Quatre coloris de la Jordan Heir Series 2 sont pour l’instant disponibles sur le site officiel de Nike, dont trois en promo à 76.99 euros.

(Via SneakerNews)