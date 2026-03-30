Deux nouveaux coloris pour la Jordan Heir Series 2

L’engouement autour du basket féminin n’est pas prêt de s’arrêter de l’autre côté de l’Atlantique, où la WNBA explose ses records d’affluence et d’audience, portée par le talent de la nouvelle génération. Après la conclusion du nouvelle accord collectif entre la ligue et ses joueuses, la nouvelle saison 2026 s’annonce passionnante !

Les équipementiers sportifs ont accompagné cette montée en puissance ces dernières années, et Jordan Brand avait apporté sa touche en sortant la Jordan Heir en 2024, une chaussure exclusivement destinée au marché féminin.

Baptisé Jordan Heir Series 2, le modèle garde l’ADN de la mouture précédente avec un style et un ensemble de couleurs bien reconnaissables. La paire a été conçue en prenant les retours des joueuses pro en compte avec pour objectif d’exceller sur la course et les changements de direction.

À ce titre, on retrouve une cage en TPU translucide pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire.

Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire. Les deux nouveaux coloris « Black University Red » en blanc, rouge et noir, et « Metallic Silver », en gris, noir et rose sont à retrouver au prix de 110 euros sur Basket4Ballers. A noter qu’elles ne sont pas disponibles en livraison.