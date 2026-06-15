Jordan Clarkson, premier joueur d’origine philippine sacré champion NBA

« Incroyable, je n’ai pas les mots ! C’est un truc de fou. Je suis béni, reconnaissant. » Voilà en vrac les quelques mots captés par ESPN en croisant un Jordan Clarkson surexcité dans les travées du Frost Bank Center après l’obtention du titre par les Knicks. L’intéressé a ensuite été aperçu en train de fumer le cigare aux abords du parquet avec Jeremy Sochan notamment.

Le joueur de 34 ans, arrivé dans la ligue en 2014 après avoir été drafté à la 46e position par les Wizards avant des débuts aux Lakers de Kobe Bryant (il a posté une photo d’eux sur Instagram), remporte ainsi sa première bague. Le point d’orgue d’une longue épopée pour ce scoreur patenté, considéré comme un soliste, passé par les Cavs et le Jazz, où il a décroché le trophée de 6e homme de l’année en 2021.

Par la même occasion, il devient le premier joueur d’origine philippine à remporter le titre NBA. Ce statut se jouait, au début de cette finale, entre Dylan Harper et lui. On rappelle que le natif de Tampa doit sa filiation à sa grand-mère maternelle. Jordan Clarkson est devenu une figure du basket philippin en intégrant la sélection nationale pour la Coupe du monde 2023, ainsi que les Jeux asiatiques la même année.

ny forever 🗽 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) June 14, 2026

Le Consulat général des Philippines à New York s’est ainsi fendu d’un communiqué pour féliciter les Knicks « pour leur victoire historique. Nous sommes également fiers de l’Américano-Philipppin Jordan Clarkson, arrière des New York Knicks, dont la réussite est un moment de fierté pour la diaspora philippine. »

Son père, Mike Clarkson, n’a pas non plus manqué d’adresser un message à « tous ceux qui ont apporté leur soutien ou même émis des critiques au fil des ans » envers son fils. « Jordan a eu la chance d’être guidé par l’un des plus grands de tous les temps (Kobe Bryant) et de jouer à ses côtés, et il a accompli presque tout ce qu’il pouvait. Il a atteint le sommet de la montagne en marchant, en courant ou en rampant. »

Avec les Knicks cette saison, son fils a moins « couru » que les années précédentes. Disposant d’un rôle limité en sortie de banc, Jordan Clarkson a perdu en influence au fil des séries en playoffs. En finale NBA, il a toutefois offert une étincelle lors du match 3 avec 10 points, sa meilleure production durant cette campagne.

« Chaque fois qu’on l’a envoyé au charbon, il a répondu présent. C’est un vétéran. Il a déjà connu cette situation. Il n’a pas peur. Rien ne peut le déstabiliser. […] On va continuer à essayer de lui donner des opportunités au fil du temps, mais je ne peux pas vous dire s’il va jouer 15 minutes ce soir, ou 5 minutes, ou 30 minutes », résumait bien Mike Brown en amont du match.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 72 17:46 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 1.7 0.4 0.9 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.