Dylan Harper – Jordan Clarkson, la filiation philippine de ces Finals

Dans l’histoire du basket philippin, 1978 est une année marquante. En octobre, l’archipel asiatique accueille la première Coupe du monde de son histoire. Quelques mois plus tôt la même année, un certain Raymond Townsend est drafté par les Warriors (22e pick) à sa sortie d’UCLA, devenant le premier joueur d’origine philippine à fouler les parquets NBA (pour trois saisons).

Près de 50 ans après, les Philippines reviennent sur le devant de la scène grâce à Jordan Clarkson et Dylan Harper, tous les deux d’origine philippine, et dont les formations s’apprêtent à s’affronter lors des Finales NBA.

Le premier, qui doit sa filiation à sa grand-mère maternelle, est devenu une figure incontournable du basket local depuis qu’il a intégré la sélection nationale. Sélection dont il avait toutefois été écarté en 2024, après avoir notamment signé quelques cartons offensifs. Fils du quintuple champion Ron Harper, le second doit ses racines à sa mère, Maria Pizarro, originaire de la province de Bataan.

« Lui et moi avons l’opportunité de faire quelque chose de vraiment spécial : représenter notre pays, nos origines, et afficher tout ça sur la plus grande scène du basket mondial. J’ai l’impression que là-bas, aux Philippines, le basket est probablement ce qu’il y a de plus important », remarque le rookie des Spurs.

Harper impressionne Clarkson

Le basket est considéré comme le sport le plus populaire, et de loin, à Manille. On se souvient que lors de la Coupe du monde 2023, également accueillie par les Philippines, le pays hôte avait démarré sa compétition face à la République dominicaine devant un public record de 38 115 spectateurs au sein de la Philippine Arena. L’ancien record d’affluence datait du Mondial 1994 au Canada.

Les deux hommes ont aujourd’hui une occasion en or de faire rayonner leurs origines sur la plus grande des scènes. « Quelque chose d’incroyable est en train de se produire. C’est vraiment une source d’inspiration pour les Philippino-Américains et pour les Philippins dans tout le pays. Ça va être vraiment sympa à regarder », s’enthousiasme le joueur des Knicks.

Celui-ci, qui a grandi à San Antonio, joue un rôle mineur dans ces playoffs avec New York et connaît sa deuxième expérience du genre. En 2018, l’ancien 6e homme de l’année était aux côtés de LeBron James pour essayer, vainement, de contester la suprématie des Warriors.

Dylan Harper, lui, malgré son jeune âge, joue déjà un rôle primordial en sortant du banc des Spurs. « Il a été vraiment très bon tout au long de l’année. Je l’ai regardé jouer et j’ai suivi son évolution moi aussi. Le voir être si jeune et faire preuve d’autant de sang-froid tout au long de ces playoffs… C’est génial de voir une jeune star débarquer dans cette ligue et accomplir ce qu’il accomplit », complimente Jordan Clarkson.

Le vétéran ajoute, non sans fierté : « L’un de nous deux va ramener un titre à la maison, aux Philippines, et porter haut nos couleurs. » Et faire vibrer un peu plus un pays passionné par ce sport depuis des générations.