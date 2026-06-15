Avec le retour de Sabrina Ionescu, le Liberty est enfin à 100 %

Cinq minutes après le coup d’envoi de ce duel entre le Liberty et les Mystics, Sabrina Ionescu entre en jeu sous une ovation du Barclays Center. Cette entrée signe le retour de la quadruple All-Star après trois semaines d’absence à cause de problèmes au dos.

« Mon principal objectif était de ressentir le plaisir de pouvoir jouer à nouveau », explique-t-elle après la rencontre. « Je n’avais aucune attente particulière. Je voulais simplement me remettre dans le bain, revenir sur le terrain et évidemment, faire tout mon possible pour aider l’équipe à gagner. »

Pour son retour, Sabrina Ionescu s’est contentée de 5 points, 3 rebonds et 3 passes en 26 minutes. S’il ne s’agit pas de la meilleure prestation de l’arrière, elle a réussi à s’intégrer dans l’attaque du Liberty, sans forcer des tirs, préférant s’atteler à la bonne circulation du ballon. Souvent placée avec Breanna Stewart et Satou Sabally, c’est lorsque les trois joueuses étaient ensemble sur le terrain que l’écart s’est creusé. Ainsi, New York a pu s’offrir un large succès 86 à 64 et Sabrina Ionescu a terminé avec un +/- de +18, le meilleur de son équipe.

« C’est une joueuse polyvalente. Elle est capable de passer, de marquer et je pense que vous l’avez vu », complimente Satou Sabally. « Elle peut lire les défenses avant qu’elle ne se mette en place et elle sait où le ballon doit aller. Elle doit retrouver du rythme, mais c’est génial de la voir revenir. »

Prochain objectif : la finale de la Commissioner’s Cup

Avec le retour de Sabrina Ionescu, Chris DeMarco peut, pour la première fois de la saison, composer avec un effectif au complet. Sans sa star, l’entraîneur du Liberty a trouvé des solutions avec Marine Johannès et Pauline Astier et son équipe est sur une excellente dynamique avec une série de sept victoires consécutives.

« Elle a été incroyable », félicite son entraîneur, Chris DeMarco. « Vous pouviez sentir sa présence sur le terrain. Parfois, c’est compliqué lorsque vous êtes longtemps absente de revenir et de trouver votre rythme, mais elle a pris d’excellentes décisions. »

Désormais à 100 %, la franchise de la « Big Apple » se met dans d’excellentes conditions pour remporter la finale de la Commissioner’s Cup, prévue le 30 juin. Le Liberty est la première équipe à se qualifier. Reste à savoir quel sera leur adversaire. Pour le moment, les Aces et leur bilan parfait de cinq victoires en autant de matchs occupent la première place de l’Ouest. Las Vegas doit encore jouer deux matchs et elles sont talonnées par les Lynx.