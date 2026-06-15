Mike Brown est fier, heureux mais… épuisé !

Pendant que ses joueurs et ses assistants sautaient dans tous les sens à la fin du Game 5, synonyme de titre NBA, Mike Brown est resté quasi stoïque lorsque le buzzer a retenti.

À 55 ans, l’ancien coach des Cavaliers, des Lakers ou encore des Kings entre dans le club fermé des entraîneurs champions NBA, et en conférence de presse, il a partagé sa… fatigue, et même son épuisement.

« Je n’arrivais pas à y croire, c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit. C’était irréel. Je n’arrivais pas à croire que cela était en train d’arriver. Et je suis tellement fatigué. Vraiment, je suis épuisé » confie-t-il, avec son petit-fils Iverson sur les genoux. « Vous savez, ce genre de chose est plus difficile qu’on ne l’imagine. Il faut avoir d’excellents assistants, il faut avoir d’excellents joueurs, mais moi, j’étais vidé. »

Se pincer pour y croire

Et ce n’est pas la première fois qu’il ressent cette sensation. En 2003, alors assistant de Gregg Popovich aux Spurs, il avait ressenti cette même fatigue alors qu’il n’était qu’un jeune assistant.

« Je n’oublierai jamais 2003, quand j’étais assistant aux Spurs. Lorsque nous avons remporté le titre, je n’oublierai jamais ce moment. J’étais sur l’autre banc et, quand le buzzer final a retenti, je suis resté assis sur ma chaise. Tout ce que j’ai fait, c’est me laisser aller contre le dossier et rester là. J’ai eu l’impression d’y rester dix minutes. C’était probablement trente secondes, mais j’avais simplement besoin de respirer. Je voulais juste respirer. Et c’est exactement ce que je voulais faire aujourd’hui. C’était irréel. J’étais épuisé. »

Et même en conférence de presse, il avait toujours autant de mal à réaliser ce qu’il venait d’accomplir.

« C’est une sensation irréelle. Honnêtement, je ne sais même pas combien de temps s’est écoulé depuis le buzzer, mais je n’arrive toujours pas à y croire. Je me pince pour vérifier que je ne rêve pas. Je me répète d’être pleinement présent dans l’instant, toutes ces choses que je dis à ces gars chaque jour, j’essaie de les appliquer moi-même aujourd’hui parce que… je n’arrive tout simplement pas à y croire. »