La ANTA KT11 passe (enfin) la troisième

Il aura fallu attendre la fin de saison NBA pour avoir des nouvelles de la ANTA KT11. La ligne signature de Klay Thompson a pu vivre une seconde jeunesse grâce à l’arrivée de l’équipementier ANTA sur le continent européen. Après la KT10, l’heure de la promotion de la KT11 est arrivée dès mi-février avec la sortie de deux coloris. Et puis plus rien…

L’attente est désormais terminée avec l’arrivée de cette troisième version baptisée «Sunset Boulevard», oscillant entre violet, orange saumon, rose et jaune, soit les couleurs d’un coucher de soleil. En terme de composition, la tige de la ANTA KT11 est composée d’un tissage renforcé et assorti de bandes latérales en TPU à l’arrière, qui œuvrent ainsi sur le maintien, du talon et du tendon d’Achille notamment, mais pas seulement.

Celles-ci comportent en effet des mentions rappelant chacun de ses exploits. On peut notamment lire quatre fois « Rings » en clin d’oeil à ses quatre titres NBA, mais aussi « 3-points Contest Title » ou encore « 37 points in a single quarter ». On en retrouve également sur la semelle, avec les années 2015, 2017, 2018, 2022 de ses quatre titres, le logo « double K » et aussi une illustration de son chien, Rocco à l’arrière. Niveau technique, la KT 11 va aussi faire la promotion d’une nouvelle semelle extérieure « LTR », plus légère et qui garantie une adhérence tout aussi bonne sur sol mouillé.

La ANTA KT11 «Sunset Boulevard» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.