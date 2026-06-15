Un coloris « Orange Crush » pour la KD 19

Comme Kevin Durant, la KD 19 est prête à repartir du bon pied ! Après avoir fait monter la sauce pendant de longues semaines, la 19e chaussure signature de Kevin Durant a enfin investi le marché mondial. Après avoir mis en avant les coloris «Candy Apple» et «Purple Stuff», c’est déjà l’heure d’une troisième version de voir le jour. Celle-ci confirme la tendance des coloris unis puisque c’est un coloris 100% orange qui est désormais à retrouver en France.

La KD 19 a été résolument revue au niveau du design, avec notamment une tige en TPU moulé faisant ressortir un « Z » au niveau de l’empeigne, qui fait en fait référence à un poignard, en clin d’œil au surnom de « Slim Reaper » de la superstar des Rockets .

La composition de la semelle reprend une association de plusieurs épaisseurs pour modeler sa semelle intermédiaire, avec une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, comme sur la KD 12, avec également une couche souple de Cushlon 3.0. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

La KD 19 «Orange Crush» est à retrouver sur le site officiel de Nike au prix de 159.99 euros.