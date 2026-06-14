Les Knicks champions… mais pas favoris des bookmakers pour 2027

Les Knicks ont enfin retrouvé le sommet de la NBA, mais les bookmakers n’en font pas les favoris pour conserver leur couronne la saison prochaine. Sacrés champions pour la première fois depuis 1973, les joueurs de Mike Brown ne sont que quatrièmes dans les premières cotes pour le titre 2027.

Chez DraftKings, New York est coté à +650, derrière San Antonio (+250), Oklahoma City (+260) et Boston (+550). Un classement étonnant au regard de la domination affichée par les Knicks durant ces playoffs, mais qui dit aussi beaucoup de la perception du marché avant une intersaison qui pourrait largement rebattre les cartes.

Car New York ne partait déjà pas avec l’étiquette de favori cette saison. Après une saison régulière en dents de scie, les Knicks avaient entamé les playoffs avec une cote de 17 contre 1. Selon SportsOddsHistory.com, ils sont ainsi devenus le troisième plus gros outsider sacré champion NBA sur les cinquante dernières années.

Leur parcours a pourtant fini par écraser les doutes. Mal embarqués au premier tour face aux Hawks, les Knicks ont ensuite trouvé leur rythme, remportant 15 de leurs 16 derniers matchs pour aller chercher le titre. Et ils ont conclu en dominant les Spurs en cinq manches en Finals, alors que San Antonio abordait la série avec le statut de favori.

Plus encore que le titre, c’est la manière qui impressionne. Selon ESPN Research, les Knicks ont terminé avec le plus grand différentiel de points de l’histoire sur une campagne de playoffs : +283 !

Mais à l’heure de se projeter vers 2027, les regards se tournent déjà vers les autres prétendants. Les Spurs restent portés par Victor Wembanyama, le Thunder par la continuité de son groupe, et les Celtics par leur statut de valeur sûre. L’éventuel transfert de Giannis Antetokounmpo pourrait également bouleverser l’équilibre de la ligue, Miami et Boston étant présentés comme des destinations crédibles en cas de départ de Milwaukee…

Derrière ce premier carré, les Pacers et les Nuggets sont à 28 contre 1, devant les Wolves, les Lakers, les Pistons et les Cavaliers, tous à 30 contre 1. À l’autre bout, les Kings ferment la marche à 1000 contre 1.