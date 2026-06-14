Les Sparks enchaînent grâce à un carton à 43 points de Kelsey Plum

Pour la deuxième fois de la saison, les Sparks et le Mercury croisaient le fer à Phoenix après un premier succès des Californiennes à la fin du mois de mai. Si Los Angeles ouvre le score, c’est le Mercury qui réalise un parfait début de match. Noémie Brochant (8 points, 3 rebonds) répond au premier panier de Nneka Ogwumike (15 points, 15 rebonds) et enchaîne avec une passe décisive pour Natasha Mack. Dans la foulée, l’intérieure contre Dearica Hamby. Alyssa Thomas mène la contre-attaque et sert Kahleah Copper (41 points, 10 rebonds) à 3-points (10-2).

Les Sparks effacent rapidement leur retard avec trois paniers primés, dont un par Nneka Ogwumike. Il lui permet de dépasser Tina Charles et de devenir la quatrième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA. Jusqu’à la fin de ce premier acte, les deux équipes s’échangent les coups et le tableau d’affichage affiche 27 partout après dix minutes.

Dans la période suivante, le duo Kelsey Plum (43 points, 7 passes) – Dearica Hamby répond au bref coup de chaud de DeWanna Bonner, autrice de trois paniers lointains au début du deuxième quart-temps. Le Mercury continue de s’appuyer sur Kahleah Copper et mène d’une courte tête à la mi-temps (54-51).

Kelsey Plum porte Los Angeles

À la sortie des vestiaires, Kelsey Plum prend le match à son compte. L’ancienne des Aces inscrit 11 points en cinq minutes, dont un long «stepback» à deux points et un panier derrière l’arc. Nneka Ogwumike prend le relais avec deux flèches à longue distance et Los Angeles repasse devant (71-66).

Toujours en tête au moment d’entrer dans le dernier acte, Monique Akoa-Makani (9 points, 5 passes) lance un 8-0 en faveur du Mercury. Les Sparks sont inefficaces pendant plus de deux minutes, mais sont relancées par Rae Burrell. Cependant, Noémie Brochant remet les deux équipes à égalité à trois minutes du terme (86-86).

Ces dernières minutes se résument à une avalanche de tirs à 3-points. Lexi Held ouvre les hostilités, mais Kelsey Plum lui répond immédiatement. Sur la possession suivante, c’est Kahleah Copper qui plante de loin, sauf que la défense du Mercury n’arrive pas à empêcher Kelsey Plum de s’élever à 3-points. Kahleah Copper tente d’enchaîner, mais elle est contrée par Rae Burrell.

Une prolongation à sens unique

À 12 secondes du terme, Alyssa Thomas sert Natasha Mack dans la raquette qui donne l’avantage au Mercury. Lynne Roberts prend un temps-mort et dessine un excellent système qui permet à Nneka Ogwumike de servir Kelsey Plum, seule sous le cercle. Le match part en prolongation.

Cette période supplémentaire est à sens unique. Nneka Ogwumike inscrit les premiers paniers avant que Kelsey Plum ne dépasse la barre des 40 points avec un 2/2 aux lancers francs. Cameron Brink scelle le sort de ce match avec un 3+1. Les Sparks s’imposent 111 à 102 et enchaînent un troisième succès de rang.