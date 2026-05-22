Un record pour Nneka Ogwumike et la victoire pour les Sparks à Phoenix

Belle soirée pour les Sparks, qui ont renoué avec la victoire à Phoenix, dans une soirée « vintage » honorant deux des huit franchises fondatrices de la WNBA pour fêter les 30 ans de la ligue.

Deux trentenaires ont ainsi été mises en lumière pour l’occasion, avec Nneka Ogwumike, qui a dépassé Tamika Catchings pour entrer dans le Top 5 des meilleures marqueuses de l’histoire, et Dearica Hamby, qui a marqué la rencontre de son empreinte avec ses 27 points et 15 rebonds pour venir à bout du tandem Copper-Thomas (22 et 23 points).

Kelsey Plum a bien lancé Los Angeles, avec notamment deux flèches à 3-points et un drive autoritaire pour résister au Mercury (14-18). Mais c’est dans le deuxième quart-temps que les Sparks ont pris le dessus, avec 35 points inscrits et un 5/7 à 3-points alimenté par deux paniers extérieurs de suite signés Nneka Ogwumike et Kelsey Plum (16 points, 7 passes décisives), puis Rae Burrell, pour porter la marque à 49-35.

Trop peu, trop tard pour le Mercury

Avec Cameron Brink (12 points, 3 contres), Dearica Hamby a pris le relais sur un 4/4 aux lancers-francs puis un lay-up, afin de contribuer à offrir 17 longueurs d’avance aux Sparks à la pause (43-60). Ariel Atkins a vite donné le ton en inscrivant deux paniers à 3-points dès la reprise. Puis, lorsque Phoenix est revenu à -10 sous l’impulsion de son tandem Copper-Thomas (59-69), Dearica Hamby a de nouveau répondu présent en inscrivant 10 points en moins de trois minutes, dont un 2+1 et un 3-points, pour permettre à Los Angeles de conclure le troisième acte à +12 (70-82).

Nneka Ogwumike a officiellement dépassé Tamika Catchings avec un dernier panier, et le Mercury n’a jamais réussi à se rapprocher suffisamment pour remettre la pression sur l’adversaire. Un ultime panier à 3-points d’Erica Wheeler a définitivement mis fin au suspense à trois minutes de la fin (83-95).

Victorieuses 97-88, les Sparks sont prêtes à défier les Aces dans le Nevada demain soir, tandis que le Mercury de Valériane Ayayi et Noémie Brochant espère se refaire une santé à l’extérieur après avoir perdu ses deux derniers matchs à la maison. Le programme s’annonce toutefois chargé, avec un déplacement à Atlanta dimanche, puis une double confrontation sur le parquet du Liberty la semaine prochaine.