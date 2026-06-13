Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Victor Wembanyama lors du Game 5

Publié le 13/06/2026 à 19:46 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce samedi, Victor Wembanyama et les Spurs doivent sauver une première balle de match face aux Knicks.

À domicile, et malgré l’énorme désillusion du Game 4, Money Time mise sur l’ego de Victor Wembanyama pour mener un rebond de San Antonio. L’intérieur des Spurs est apparu fatigué en fin de match lors du Game 4 mais il a eu deux jours pour se reposer avant ce Game 5 décisif, et Wemby aura certainement envie de prolonger la série…

De quoi envisager une énorme performance de l’Alien, pour sauver cette première balle de match de New York.

– Victor Wembanyama réussit une performance de 44.5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 1.88

– Victor Wembanyama inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.15

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes