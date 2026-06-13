À domicile, et malgré l’énorme désillusion du Game 4, Money Time mise sur l’ego de Victor Wembanyama pour mener un rebond de San Antonio. L’intérieur des Spurs est apparu fatigué en fin de match lors du Game 4 mais il a eu deux jours pour se reposer avant ce Game 5 décisif, et Wemby aura certainement envie de prolonger la série…

De quoi envisager une énorme performance de l’Alien, pour sauver cette première balle de match de New York.

– Victor Wembanyama réussit une performance de 44.5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 1.88

– Victor Wembanyama inscrit plus de 29.5 points. Cote : 2.15

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