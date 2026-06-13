La leçon de vie de Mike Brown

Il y a un an, beaucoup avaient été surpris de voir Mike Brown débarquer aux Knicks pour remplacer Tom Thibodeau. Alors que son aventure à Sacramento s’était brutalement terminée, et que la mode est aux jeunes entraîneurs, New York avait décidé de miser sur l’ancien assistant de Steve Kerr, mais aussi l’ancien finaliste NBA en 2007 avec les Cavaliers.

À l’époque de cette finale, Mike Brown avait 37 ans et il faisait partie des « enfants de Gregg Popovich ». Depuis, son parcours a été sinueux, avec des échecs aux Lakers et aux Cavaliers avant de se relancer comme adjoint au cœur de la dynastie des Warriors. Et 18 mois après avoir été remercié par les Kings, 48 heures après Noël, le voilà à une petite victoire d’un premier titre comme « head coach ».

« C’est simple : c’est la vie ! » répond-il à un confrère australien. « Je dis toujours à mes fils que la vie ne suit pas une ligne droite. Elle monte, elle descend, vous fait tomber plusieurs fois, puis remonter avant de vous faire retomber encore. Il faut simplement continuer à se battre et à grandir. »

Une vie formidable à 55 ans

À demi-mots, Mike Brown reconnaît qu’il n’a jamais été aussi heureux dans son métier. Les Knicks mènent 3-1 dans cette finale, ils sont restés invaincus pendant 46 jours, viennent de signer le plus gros comeback de l’histoire des Finals NBA, et la passion du basket n’a jamais été aussi forte dans la « Big Apple ». Coacher les Knicks a brisé beaucoup d’entraîneurs, mais lui s’épanouit dans cet environnement.

« J’ai dit à mon fils aîné : ‘Tu peux avoir 55 ans et avoir encore une vie formidable devant toi. Ne pense pas qu’il faut tout réussir à 22, 24 ou 25 ans. Continue d’avancer, crois en toi et, quand une opportunité se présente, fais de ton mieux pour la saisir correctement.’ »

Et comment fait-il pour anticiper la pression d’un match décisif, mais aussi évacuer la folie du Game 4 ?

« C’est difficile. Je suis humain comme tout le monde. Alors je me répète parfois quinze fois de suite : ‘Reste dans le présent. Reste dans le présent. Reste dans le présent.’ Parce que mon esprit vagabonde. Il peut imaginer que nous perdions. Il peut imaginer que nous gagnions. Et dès que je m’en rends compte, je me répète : ‘Reste dans le présent. Reste dans le présent.’ Parce que moi aussi, j’ai besoin de me recentrer de temps en temps. »