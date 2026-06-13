Les Valkyries survivent au réveil tardif de Dominique Malonga

Après une défaite dans les derniers instants survenue face aux Sparks, le Storm recevait les Valkyries pour tenter de mettre fin à sa série de six défaites consécutives. Natisha Hiedeman (26 points, 4 rebonds, 5 passes) se charge d’ouvrir le score avec une flèche à longue distance, mais Gabby Williams (19 points, 4 passes) lui répond directement, elle aussi à 3-points.

Les premières minutes de la partie sont en faveur du Storm. Seattle enchaîne les tirs de loin et mène rapidement 18 à 7. Pour combler ce retard, Golden State s’appuie sur ses Françaises. Gabby Williams artille derrière l’arc et elle est suivie par un 3+1 de Janelle Salaün (22 points, 7 rebonds). La sœur de Tidjane se manque ensuite à deux reprises à 3-points avant de trouver la cible à la fin du premier acte pour remettre les deux formations à égalité (21-21).

Golden State prend les commandes dès le début de la période suivante grâce à un «and one» de Tiffany Hayes. Cependant, les Californiennes sont à la peine offensivement et passent quatre minutes sans inscrire le moindre point. Les joueuses de Natalie Nakase se reposent sur leur défense pour limiter la casse et empêcher le Storm de s’envoler. Veronica Burton met fin à la disette de son équipe et au 9-0 du Storm avec un «floater». Elle est suivie par un panier primé de Gabby Williams en transition (31-31).

Les Valkyries s’envolent

Les deux équipes s’échangent les paniers jusqu’à la mi-temps. Alors qu’elles affichent un maigre 4/20 de loin, les Valkyries mènent de deux points au moment de rejoindre les vestiaires (40-38). Pour cela, Golden State a pu s’appuyer sur deux tirs à mi-distance de Janelle Salaün réussis face à Dominique Malonga (9 points, 8 rebonds).

La deuxième période s’ouvre sur un panier lointain de Janelle Salaün. Golden State resserre également sa défense et force trois pertes de balle du Storm en trois minutes, soit autant que sur toute la première mi-temps. Par conséquent, l’écart se creuse. Janelle Salaün plante un nouveau tir à 3-points et Veronica Burton réussit deux lancers francs (55-44).

Avant d’entrer dans le dernier acte, les Valkyries disposent d’une confortable avance de 13 points (66-53). Pourtant, la machine va s’enrayer dans ce quatrième quart-temps. Les possessions stériles se multiplient et Golden State enchaîne dix tirs ratés de suite. Après plus de cinq minutes sans rentrer un panier, Janelle Salaün décoche une nouvelle flèche à longue distance (69-57).

Le money-time de Dominique Malonga ne suffit pas

La possession suivante est chaotique. Natisha Hiedeman perd ses appuis face à Tiffany Hayes et tombe au sol, perdant le ballon par la même occasion. Dominique Malonga tente de sauver cette possession, mais percute Kayla Thornton et tombe à son tour, touchée au visage. Après un bref passage au vestiaire, la Française revient pour les trois dernières minutes de la partie.

Dès son retour sur le terrain, elle capte un rebond offensif et monte au cercle. Même configuration sur la possession suivante où elle obtient également une faute de Kayla Thornton (69-63). Les Valkyries ne retrouvent toujours pas d’adresse et affichent un 1/16 au tir dans ce dernier acte lorsque Tiffany Hayes se manque derrière l’arc.

De son côté, Dominique Malonga continue de peser aux rebonds. Alors qu’elle tente d’attraper un nouveau rebond offensif, elle est victime d’une faute de Janelle Salaün, la sixième de l’ailière des Valkyries qui est donc exclue. Dominique Malonga réalise un 2/2 et ramène le Storm à un point. Golden State tente de résister, mais Tiffany Hayes perd un nouveau ballon sauf que Flau’jae Johnson se manque au « lay-up ». Alors qu’il ne reste que trente secondes à jouer, le Storm est contraint d’envoyer Tiffany Hayes sur la ligne, mais l’arrière ne tremble pas.

Mené de trois points, Seattle tente d’arracher une prolongation, mais le tir lointain de Natisha Hiedeman est contré par Kiah Stokes. Le Storm s’incline 76 à 72 et concède une septième défaite consécutive.