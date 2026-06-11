Nouvelle défaite pour le Storm de Dominique Malonga, tombé face aux Sparks

Toujours sans victoire depuis le 24 mai, le Storm recevait les Sparks pour essayer de relancer la machine. Dominique Malonga (15 points, 7 rebonds) ouvre le score sur un «fadeaway» avant d’enchaîner avec un panier derrière l’arc. Du côté des Sparks, le démarrage est plus poussif. Il faut attendre trois minutes et un tir primé de Kelsey Plum (19 points, 11 passes) pour voir les Californiennes inscrire leurs premiers points dans le jeu. La star de Los Angeles décoche immédiatement une deuxième flèche à longue distance et Los Angeles prend les commandes pour la première fois (8-7).

Pour creuser l’écart, les Sparks comptent sur la belle entrée en jeu de Cameron Brink (15 points, 6 rebonds, 2 contres). L’intérieure commence sa soirée avec un 2+1 avant de s’élever derrière l’arc face à Megan Gustafson. Elle ajoute deux points sur un rebond offensif et, de l’autre côté du terrain, elle contre Zia Cooke (22-14).

Au début du deuxième quart-temps, le Storm revient à deux longueurs grâce à Zia Cooke, mais peine à contenir les offensives californiennes. Après deux tentatives infructueuses, Ariel Atkins règle la mire à 3-points. Finalement, le Storm arrive à égaliser lorsque Dominique Malonga revient sur le terrain. La Française s’élève à deux reprises face à Cameron Brink et Flau’jae Johnson (14 points, 12 rebonds) lui emboîte le pas avec une flèche à longue distance en transition (32-32).

Le Storm crée l’écart avant de s’effondrer

Si le Storm prend brièvement l’avantage, cette première mi-temps se termine sur un panier lointain de Rae Burrell au buzzer (40-40). À la sortie des vestiaires, Dearica Hamby est trouvée par Ariel Atkins, mais le Storm répond avec un 11-0. Un «run» au cours duquel Natisha Hiedeman s’illustre. Dans un premier temps, elle sert Dominique Malonga. Elle est ensuite oubliée par Dearica Hamby et peut s’élever à mi-distance. Sur la possession suivante, elle profite d’une nouvelle rotation défensive loupée par les Californiennes pour obtenir un tir à 3-points complètement ouvert (51-42).

Kelsey Plum met fin à l’hémorragie et trouve ensuite Nneka Ogwumike (24 points, 9 rebonds) derrière l’arc pour ramener les Sparks à deux possessions. Malgré ce bon passage de Los Angeles, Seattle ne plie pas immédiatement même si l’écart a été réduit à un point avant le début du dernier acte (67-66). La tendance s’inverse dès le début de la période suivante lorsque Cameron Brink décoche une flèche à longue distance face à Dominique Malonga.

En s’appuyant sur Nneka Ogwumike, Los Angeles enchaîne les paniers et Seattle ne tient pas la cadence. Alors qu’il n’y a que trois points d’écart au moment d’entrer dans la dernière minute, le Storm reste muet et s’incline 88 à 83, enchaînant sa sixième défaite de rang.