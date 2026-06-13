Première répétition pour les Bleuets de Tony Parker

Non, Tony Parker ne sera pas à San Antonio pour le Game 5 des NBA Finals entre les Spurs et les Knicks ce soir. L’ancien meneur de San Antonio se prépare à entamer une nouvelle étape de sa carrière ce samedi en prenant place sur le banc de l’Equipe de France U17, pour son premier match amical de préparation à la Coupe du Monde U17.

Ses protégés sont attendus à 16h sur le parquet de l’Astroballe, à Villeurbanne, pour affronter la Côte d’Ivoire U17. Il reste encore quelques places à prendre en tribune au tarif unique de 10 euros, sur la billetterie de la FFBB.

Cette première répétition va permettre à Coach Parker d’y voir plus clair en termes de hiérarchie et de rotation. Il sera notamment intéressant de voir comment vont être utilisés les deux leaders de cette formation U17 pour cette entrée en lice, entre le meneur Aaron Towo-Nansi, qui jouait en demi-finale des playoffs de Betclic Elite avec Cholet face au Paris Basketball le week-end dernier, et le poste 3-4 Nathan Soliman, qui disputait pour sa part la belle de la demi-finale des playoffs d’accession, en Elite 2, sur le parquet de Poitiers, mardi soir avec Nantes.

« Il faut trouver une complémentarité », avait souligné TP en début de préparation. « Nous avons des joueurs connus sur cette génération, que ce soit Nathan Soliman, Aaron Towo-Nansi et Messi Yangala. Autour d’eux, il faudra composer une équipe et le premier stage, où Nathan et Aaron n’étaient pas présents, m’a permis de découvrir les joueurs dans un contexte particulier. J’ai pu voir les traits de caractère, qui pourra prendre le leadership, qui va s’imposer. Je regarde tout. »

Un calendrier déjà bien rempli

Le tandem et le reste de l’équipe auront ensuite le temps de poursuivre leur montée en puissance puisque l’équipe de France U17 continuera sa préparation à l’Insep du 18 au 24 juin, avec un deuxième match programmé le dimanche 21 juin à 16h face au Canada au Palais des Sports de Nanterre.

La Coupe du Monde U17 débutera le 27 juin à Istanbul avec un premier match face à Team USA, invaincu dans l’histoire de la compétition.

« Il faut être ambitieux. Mais il ne faut pas se tromper de combat. J’en ai beaucoup parlé avec Ruddy Nelhomme, suite à son expérience à la Coupe du Monde U19 lorsqu’il a joué les États-Unis en ouverture. Il y a eu sept Coupes du Monde U17 et les Américains n’ont jamais perdu un match. Mon père venait de décéder et symboliquement, c’était fort de jouer les États-Unis dès le premier jour. Mais ce n’est pas la compétition et il ne faut pas se focaliser sur ce rendez-vous. Dès le deuxième jour, on jouera l’Italie, qui a éliminé les U16 en quarts de finale à l’Euro. Il ne faut pas se tromper d’objectif. »

Avant de penser à Istanbul, les Bleuets ont donc une première répétition à négocier. Et Tony Parker, une première occasion de poser les bases de son groupe.