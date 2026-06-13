Au buzzer, Sonia Citron sauve Washington d’une nouvelle désillusion

Terrassées par le 3-points de Caitlin Clark à la dernière seconde en début de semaine, les Mystics ont bien failli vivre un nouveau cauchemar cette nuit, lors de la réception de Toronto. Après avoir compté jusqu’à 18 points d’avance, Washington est longtemps resté impuissant face au show Marina Mabrey, jusqu’à ce que Brittney Sykes ne soit à deux doigts de sceller un hold-up renversant. C’est finalement Sonia Citron qui a eu le sang-froid nécessaire pour sauver la peau de son équipe d’un fade-away au buzzer !

Lancées par le parfait 4/4 de Lauren Betts, les Mystics ont d’abord dû résister au show de leur ancienne joueuse Brittney Sykes, auteure de 18 points en première mi-temps. Pour la contrer, Washington a ainsi pu compter sur Michaela Onyenwere et deux paniers de Cotie McMahon juste avant la pause pour repasser devant (40-37).

La donne s’est compliquée ensuite pour Toronto, qui a brièvement perdu Brittney Sykes, touchée à la cheville gauche, et n’a pas pu contenir l’euphorie des Mystics, lancées par un 10-2 avec 6 points d’Angela Dugalic (50-39) puis un 9-0 marqué par un 3-points et une passe décisive de Sonia Citron (61-43). Le coup de boost de la paire Pouye-Allemand jusqu’au début du quatrième quart-temps n’avait pas suffi à inverser la tendance (65-54). Sans trembler, Sonia Citron, Shakira Austin et Lauren Betts semblaient mener les Mystics vers la victoire (79-65).

Marina Mabrey relance le match à elle seule !

Mais c’était sans compter sur l’énorme coup de chaud de Marina Mabrey, qui a enchaîné quatre paniers à 3-points dont un 3+1 pour réduire l’écart jusqu’à 84-83. Le floater manqué de Sonia Citron a alors offert l’opportunité à Toronto de réussir le parfait hold-up, et Brittney Sykes n’a pas tergiversé au moment de foncer vers le cercle pour conclure un lay-up main droite (84-85).

Sous haute tension, Washington a gardé espoir en arrachant un «entre-deux» entre Brittney Sykes et Lauren Betts avec 2.1 secondes à jouer. La rookie a alors réussi à dévier le ballon vers Sonia Citron qui a exécuté le parfait fadeaway devant Julie Allemand pour scorer au buzzer et délivrer les Mystics (86-85).

La victoire va redonner du baume au cœur à un groupe qui doit composer avec la blessure de Kiki Iriafen et va se préparer à un road-trip qui débutera à New York ce dimanche. Dans le même temps, Toronto recevra Atlanta.