De’Aaron Fox, coupable mais toujours indispensable aux Spurs

À la veille d’un Game 5 qui peut sacrer les Knicks au Frost Bank Center, De’Aaron Fox est attendu au tournant. Ciblé après l’effondrement des Spurs dans la quatrième manche, le meneur a cristallisé les critiques, lui qui avait justement été recruté en 2025 pour aider San Antonio à mieux gérer ces moments de très haute pression.

En deuxième mi-temps, possession après possession, l’ancien All-Star s’est pourtant perdu. Quatre pertes de balle après la pause, un 1/5 au shoot dans le quatrième quart-temps, et surtout deux séquences fatales dans les dernières secondes : une attaque du cercle conclue par un contre d’OG Anunoby, puis un oubli au rebond offensif sur ce même Anunoby, auteur de la claquette décisive.

Mais pas question, pour Mitch Johnson, de lâcher son meneur à l’approche du match le plus important de la saison.

« Je me fiche des réseaux sociaux, où je crois que j’ai déjà été viré 212 fois et où nous avons transféré 72 fois [De’Aaron] Fox depuis… Les gens ont leurs propres opinions et je m’en fiche », a répondu le coach des Spurs. « Ce qui compte, c’est que les personnes importantes chez nous, au sein de la franchise et dans le vestiaire, sachent ce que je ressens. De’Aaron Fox aura le ballon entre les mains à la fin du prochain match et j’ai totalement confiance dans le fait qu’il répondra présent, comme il l’a déjà fait un nombre incalculable de fois. »

« Notre esprit est déjà tourné vers le prochain match »

De’Aaron Fox, lui, n’a pas cherché à fuir ses responsabilités. Mais il refuse aussi de s’enfermer dans le bruit extérieur, alors que San Antonio n’a plus le droit à l’erreur.

« Ce n’est pas comme si les gens avaient mon numéro de téléphone et pouvaient m’appeler… », a-t-il relativisé. « Je ne regarde pas les émissions, donc ça n’a pas d’importance. C’est comme ça, on ne peut plus rien y changer maintenant. On essaie de tourner la page, d’apprendre de nos erreurs, de comprendre comment notre avance a disparu et pourquoi on a si mal géré la fin du match. Notre esprit est déjà tourné vers le prochain match. »

Pour les Spurs, l’enjeu est simple : retrouver le De’Aaron Fox capable de dicter le tempo, d’éviter la précipitation et de soulager Victor Wembanyama quand la pression des Knicks monte d’un cran. Car malgré ses erreurs du Game 4, San Antonio aura encore besoin du ballon dans ses mains pour prolonger cette finale.

Et dans le vestiaire texan, personne ne semble douter de la capacité du groupe à rebondir.

« Tout le monde dans ce vestiaire sait » que les Spurs peuvent encore revenir et décrocher le titre, a d’ailleurs assuré Victor Wembanyama. À De’Aaron Fox, désormais, de transformer cette confiance en réponse sur le terrain.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.