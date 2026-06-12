Devin Booker avait sans doute imaginé un autre destin pour ce coloris « Sunburst » de la Nike Book 2, qu’il a porté pour la première fois lors du premier match de play-in, perdu face aux Blazers.

Ses Suns ont finalement été sweepés dès le premier tour des playoffs face à OKC, et son nouveau coloris n’a donc pas bénéficié de l’exposition espérée. Pour lui donner une nouvelle vie, Nike a décidé de faire plaisir aux fans de Devin Booker en sortant ce qui était initialement un modèle « Player Exclusive », en hommage à la franchise de Phoenix.

La tige reprend en effet les couleurs historiques de la formation de l’Arizona avec du mesh violet contrasté par des finitions en orange, sur les œillets et le « Swoosh » latéral notamment. Les mentions « Book » sur la languette et « Chapter Two » sur le talon ressortent également en orange.

Également appelé « Vintage Suns », le nouveau coloris « Sunburst » de la Nike Book 2 sera disponible ce soir à partir de minuit sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros.