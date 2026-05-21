Le nouveau coloris de la Nike Book 2 a du chien

La Nike Book 2 aura bien carburé depuis le début de l’année 2027 et va continuer sur sa lancée avec la sortie de deux coloris avant la fin du mois.

On commence par cette version pour le moins originale, baptisée « Haven & Hector », du nom des deux Cane Corso de Devin Booker. Les deux chiens étant noirs, la tige ressort logiquement dans cette teinte, avec une texture façon poil de chien, tandis qu’une touche de jaune-marron apparaît sur le « Swoosh » latéral et le logo présent sur la languette. Le portrait des deux chiens est également visible à l’intérieur de cette dernière.

La Nike Book 2 garde bien sûr le même ADN que le modèle précédent, dans un style qui se veut « urbain ». La tige moulée dispose d’un « Swoosh » bombé, intégré à l’empeigne.

L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0, comme sur la Nike Book 1, avec une unité Zoom qui passe du talon à l’avant du pied. Devin Booker a déclaré vouloir se sentir « plus proche du sol » avec cette Book 2 qui est un peu plus légère. On peut également lire la mention, « Chapter Two » au niveau du talon.

La Nike Book 2 « Haven & Hector » sort aujourd’hui en France, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.