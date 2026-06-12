Quand les Celtics renversaient les Lakers lors des Finals 2008

En remontant 29 points d’écart face aux Spurs dans le Game 4 des Finals 2026, les Knicks ont réalisé un exploit historique, un record même à ce stade de la compétition. Les rois du comeback ont effacé des tablettes les Celtics, détenteurs du record jusqu’à mercredi soir. C’était le 12 juin 2008, il y a 18 ans jour pour jour, à Los Angeles.

Boston mène alors 2-1 dans la série avant ce Game 4. Les Lakers viennent de remporter la troisième manche et surfent sur leur dynamique, devant leur public en plus. Le début de rencontre est excellent, avec un Kobe Bryant discret et un Lamar Odom très efficace. Les Celtics, eux, passent à côté, entre ballons perdus et tension. La preuve avec Doc Rivers, qui prend une faute technique après seulement 2 minutes et 30 secondes de jeu. Après douze minutes, il n’y a pas match : 35-14 pour les Californiens.

Encore vingt points d’avance à 18 minutes de la fin

Quelques minutes plus tard, à 6 minutes et 42 secondes de la pause, après un panier primé de Sasha Vujacic (son seul tir réussi de la rencontre…), les Lakers prennent 24 points d’avance (45-21). Ils conserveront cette avance pendant un bon moment puisque, encore au milieu du troisième quart-temps, il y a vingt unités d’écart. « On avait le contrôle du match globalement. Je ne sais pas quoi dire de plus », expliquera l’arrière slovène.

Comment les Celtics vont-ils réussir à renverser la tendance ? En défense. Les troupes de Doc Rivers montent d’un cran. Elles sont plus agressives, volent des ballons, coupent les lignes de passe et profitent aussi du facteur chance dont Mike Brown a parlé après la victoire de New York contre San Antonio. Los Angeles manque en effet quelques tirs près du cercle qui semblaient très abordables. Petit à petit, en serrant le jeu, les joueurs de Boston remontent. Après un dunk de P.J. Brown dans les dernières secondes du troisième quart-temps, le match a changé de dynamique (73-71) avant le dernier virage.

« On s’est effondré. Je n’ai pas d’explication. Ils ont fait un gros comeback et il faut le souligner », concède Vladimir Radmanovic. Mais un tel retour se fait à deux. Si les Celtics ont été plus forts, les Lakers ont aussi aidé, avec un Kobe Bryant longtemps gêné par Paul Pierce, puis trop peu soutenu par ses coéquipiers dans le dernier acte. Sasha Vujacic ne mettra plus un tir, tandis que Lamar Odom n’est plus aussi adroit qu’en premier quart-temps.

« Râler un peu ce soir. Beaucoup de vins, de bières, quelques verres d’alcool, peut-être une vingtaine. On digère et on retourne au travail dès demain »

Les Celtics ont pris les commandes et, à moins de trente secondes de la fin, avec +3 au score, Ray Allen se retrouve en un-contre-un face à Sasha Vujacic dans l’axe du cercle. Il le déborde facilement et file au layup main gauche devant Pau Gasol. « Mauvaise décision de ma part », admettra le shooteur des « Purple & Gold ». « Je lui ai donné trop d’espace. Je n’étais pas assez agressif. C’est complètement de ma faute. »

C’est terminé : victoire des Celtics 97-91, qui pousse les Lakers au bord du gouffre dans ces Finals (3-1). « Ils sont très déçus par la situation », ne pouvait que constater Phil Jackson en parlant de ses joueurs. Un sentiment confirmé par l’attitude de Kobe Bryant en conférence de presse. « On s’est fait dessus. C’était catastrophique ».

La première question des journalistes sera consacrée à l’avenir, et à la manière de rebondir après une telle défaite.

« Râler un peu ce soir. Beaucoup de vins, de bières, quelques verres d’alcool, peut-être une vingtaine. On digère et on retourne au travail dès demain. On ne peut rien y faire », répond, avec son ironie habituelle, le MVP 2008.

Peut-être une piste à suivre pour les Spurs, même si les Lakers avaient ensuite gagné le Game 5 avant de perdre, on le sait, les Finals à Boston, dans la sixième manche.