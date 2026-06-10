Stephon Castle visait les Spurs… avant même sa Draft

À l’approche de la Draft 2024, Stephon Castle ne pensait pas seulement à son rang dans la cuvée. Le joueur de UConn, qui se voyait comme le meilleur joueur de sa promotion, regardait surtout l’environnement dans lequel il allait arriver. Et San Antonio cochait toutes les cases.

« Je regardais surtout l’aspect défensif, et la possibilité d’être associé à Victor (Wembanyama) était un plus à mes yeux », a-t-il expliqué à The Athletic. « Je pensais que ce serait un fit parfait. »

À l’époque, le camp Castle avait envoyé plusieurs signaux aux équipes déjà pourvues à la mène, pour éviter une situation où son développement serait bloqué.

Parmi les franchises concernées : Houston, détenteur du troisième choix. Toujours selon The Athletic, Ime Udoka, ancien assistant des Spurs, appréciait son profil. Mais avec Fred VanVleet et Jalen Green en place, les Rockets ont finalement sélectionné Reed Sheppard, après Zaccharie Risacher à Atlanta et Alex Sarr à Washington.

« J’espérais surtout glisser jusqu’à San Antonio »

Stephon Castle, lui, a glissé jusqu’à San Antonio en quatrième position. Exactement comme il l’espérait.

« San Antonio a toujours été à la première place sur ma liste », poursuit-il. « J’ai toujours pensé que j’étais le meilleur joueur de cette Draft. Mais mon agent me disait que tout pouvait arriver. Une équipe peut te choisir même sans workout. Je ne pensais donc pas vraiment à Houston. J’espérais surtout glisser jusqu’à San Antonio. »

Deux ans plus tard, le scénario est pourtant un peu ironique. Les Spurs ont depuis ajouté deux autres meneurs/arrières avec De’Aaron Fox puis Dylan Harper. Mais Stephon Castle n’a pas disparu du projet. Sa défense, sa vision du jeu et sa capacité à peser sans monopoliser le ballon en font une pièce centrale de l’équipe.

Même s’il a eu des hauts et des bas dans ces playoffs, le Game 3 de ces Finals 2026 face aux Knicks a encore rappelé pourquoi avec 23 points à 8/14 au tir, 5 rebonds, 5 passes et seulement 2 ballons perdus.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.