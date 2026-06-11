La Jordan Heir Series II met Napheesa Collier à l’honneur

Après avoir assisté au début de saison tonitruant de son équipe, Napheesa Collier se rapproche d’un retour sur les parquets après avoir dû se faire opérer des deux chevilles. L’intérieure des Lynx pourrait opter pour cette Jordan Heir Series 2 lors du jour J, son nouveau coloris « Minnesota Lynx » la mettant à l’honneur.

La tige reprend donc les couleurs de la franchise du Minnesota, entre bleu, vert pâle et noir. L’hommage à Napheesa Collier se situe à l’intérieur de la languette, avec la mention « Mila », le prénom de sa fille, sur la chaussure gauche, et le surnom « Queen Phee » sur la droite.

Baptisé Jordan Heir Series 2, le modèle garde l’ADN de la mouture précédente avec un style et un ensemble de couleurs bien reconnaissables. La paire a été conçue en prenant les retours des joueuses pro en compte avec pour objectif d’exceller sur la course et les changements de direction.

À ce titre, on retrouve une cage en TPU translucide pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire.

La Jordan Heir Series II « Minnesota Lynx » est attendue dans les prochaines semaines au prix de 115 dollars.

(Via SneakerNews)