LeBron James s’incline devant l’influence de Michael Jordan, mais…

En couverture du célèbre TIME Magazine, qui a dressé une liste des 100 personnalités les plus influentes du monde du sport dans le cadre de son dernier numéro, LeBron James a notamment été interrogé sur son influence par rapport à celle de son éternel point de comparaison, Michael Jordan.

Et à ce petit jeu-là, bien que retraité depuis plus de vingt ans, « MJ » conserverait l’avantage par rapport à la concurrence, aux yeux de « LBJ » lui-même. Qu’importent ses innombrables records ou sa folle longévité.

« Si vous demandez à quelqu’un qui a grandi à l’époque de [Michael] Jordan, il vous répondra [Michael] Jordan. Mais si vous demandez à quelqu’un qui a grandi à l’époque de LeBron [James]… Alors il vous répondra quand même [Michael] Jordan », a-t-il ainsi reconnu. « Chacun ses goûts. Mais tout ce que je peux vous dire, c’est que je ne me mets jamais à la place de quelqu’un d’autre en me disant que je dois faire mieux que lui. Mon parcours, c’est mon parcours et je fais ce que j’ai à faire. Je sais ce que j’ai apporté à ce sport, que ce soit sur le plan du basket, de l’inspiration ou de l’influence. Et je sais que je peux marcher la tête haute n’importe où. »

Pas le plus influent, mais le meilleur ?

Inévitablement, LeBron James a également été (encore une fois…) invité à se positionner sur le fameux débat du « GOAT » (Greatest Of All-Time). À ce niveau-là, sa réponse est différente et il ne se considère pas derrière Michael Jordan, ni derrière qui que ce soit d’autre.

« Je ne prendrai jamais quelqu’un devant moi. Il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il simplement lancé. « Mais je pense que Michael [Jordan] dirait la même chose. Que son âme repose en paix, mais Kobe [Bryant] dirait aussi pareil. Idem pour Magic [Johnson], [Larry] Bird. Shaquille [O’Neal] pourrait aussi dire la même chose. Tout comme le regretté Wilt [Chamberlain] ou Kareem [Abdul-Jabbar]. Je pense qu’aucun de nous ne se placerait derrière un autre. Si un GM se tenait là et nous observait, tous alignés ligne de fond, avec le premier choix de Draft, ce serait dur pour lui de ne pas me choisir. »

Il y a quelques semaines, LeBron James écartait déjà l’analogie avec Michael Jordan, assurant ne s’être « jamais comparé » à lui car leurs jeux sont « totalement différents », tout en soulignant qu’ils sont simplement « deux grands joueurs de basket ». Une façon, encore, de refuser le duel direct tout en assumant sa place au sommet.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.