LeBron James défend son bilan négatif en Finals

Dans quelques heures, en cas de victoire dans le Game 5 face aux Rockets, LeBron James pourrait signer un nouvel exploit dans sa carrière : passer le premier tour des playoffs en étant le leader d’une équipe à 41 ans, avec une autorité et des statistiques remarquables pour un joueur de cet âge : 21.5 points, 8.8 passes et 8.3 rebonds de moyenne.

De quoi apporter encore plus d’eau au moulin de ceux qui veulent faire du « King » le meilleur joueur de tous les temps, le fameux « GOAT » (Greatest of All Time), devant Michael Jordan ? Le débat existe encore chez les fans des deux camps, alors que le principal intéressé est revenu sur les comparaisons avec Jordan pour ESPN.

« J’espère que, au moins, je l’ai rendu fier en portant le numéro 23 », a confié James à notre confrère Dave McMenamin, tout en écartant l’analogie avec l’ancien des Bulls. « Je ne me suis jamais comparé à MJ car on a des jeux totalement différents. J’ai toujours été un point forward, qui cherche à faire la passe. Lui était plutôt porté sur le shoot. Enfin non, j’enlève le plutôt : il était attiré par le tir. On est deux grands joueurs de basket. »

« Les gens préfèrent qu’on ne fasse pas les playoffs ou qu’on perde au premier tour plutôt que de perdre en Finals »

LeBron James ayant un nombre incalculable de records, le principal argument des fans de Michael Jordan, pour en faire le numéro un, c’est évidemment son immaculé bilan en Finals : 6 participations, 6 victoires. Là où James, lui, est à 4-6.

Néanmoins, l’ailier des Lakers ne comprend pas que les six défaites en Finals soient considérées comme un boulet au pied car, il insiste, pour perdre des Finals, encore faut-il y participer…

« Plus jeune, les gens me reprochaient de perdre en Finals et j’écoutais ça, j’avais cette vision. Les gens préfèrent qu’on ne fasse pas les playoffs ou qu’on perde au premier tour plutôt que de perdre en Finals, ce qui est dingue pour moi », s’étonne le meilleur marqueur de l’histoire de la saison régulière et des playoffs. « J’en suis presque venu à me demander si c’était à cause de moi. Tout le monde a quelque chose à dire sur ma carrière : il a fait huit Finals de suite, mais n’en a gagné que trois ; il est le meilleur scoreur de l’histoire, mais il a joué 23 ans. »

Une vision des choses abandonnée au fil des années par le joueur de Los Angeles, qui préfère se concentrer sur ses réussites et ses records. « Je suis frustré de ne pas avoir un meilleur pourcentage de victoires en Finals mais que les gens essaient de transformer ça de manière négative, ça ne me dérange plus comme ça le faisait quand j’étais jeune », conclut-il.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.