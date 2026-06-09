La nouvelle identité visuelle des Wolves pensée pour les fans

Les Wolves ont décidé de faire du neuf avec du vieux pour leurs nouveaux maillots et nouveau logo. Pour faire plaisir aux fans aussi. Surtout même. « On a sondé les fans, discuté avec eux, et deux thèmes revenaient sans cesse : Kevin Garnett et le renouvellement de l’identité visuelle. Partout où on allait, ils voulaient un nouveau maillot », explique Alex Rodriguez.

Trois ans de travail ont été nécessaires pour imaginer cela et les fans ont répondu favorablement, avec plus de 7 000 personnes qui ont pris la direction du Target Center le week-end dernier pour acheter les nouveaux maillots. « Cette équipe est celle des fans. C’est ce qu’ils veulent », insiste le propriétaire de la franchise.

« Ils sont extrêmement attentifs aux retours des fans et à ce que ceux-ci attendent », indique Mike Grahl, le directeur marketing des Wolves, en parlant des deux propriétaires, Marc Lore et Alex Rodriguez. « Depuis leur premier jour à Minneapolis, ils ne cessent de chercher à comprendre ce que ressentent les fans, ce qu’ils attendent, ce qu’ils souhaitent. »

Le souci, c’est que les volontés des supporters peuvent se heurter aux règles de la NBA dans le domaine des maillots. Jouer la carte rétro demande de respecter des consignes puisque dès qu’un uniforme en remplace un autre, le second prend sa retraite en quelque sorte et ne peut plus être utilisé comme uniforme principal. Les versions rétro peuvent seulement être sorties du frigo lors des saisons anniversaires.

Des petits coups de pinceau sur d’anciens modèles

Pourtant, les nouveaux maillots des Wolves ressemblent énormément aux anciens, avec les quelques différences, les quelques coups de crayon qui permettent de passer le contrôle strict de la ligue. « On a fait preuve d’une grande attention et d’une grande rigueur, tout au long du processus, afin de nous assurer non seulement de respecter ces critères et de rester fidèles au passé, mais aussi d’ouvrir véritablement la voie à quelque chose de nouveau pour l’avenir », décrit Mike Grahl.

Avec des numéros et des noms aux contours plus nets et des bandes autour du col nouvelles, ainsi qu’un logo placé à l’arrière et non plus à l’avant sur le short, les Wolves ont ainsi proposé des maillots qui ressemblent énormément à ceux de 1989, leur première saison. Sans être exactement les mêmes donc. Autre détail sur le maillot noir avec les arbres, symbole des grandes saisons de Kevin Garnett au mitan des années 2000 : sur le torse, il est marqué « Wolves » alors qu’à l’époque du MVP 2004, c’était inscrit « Timberwolves ».

« On voit et on ressent cet amour que l’on porte généralement aux maillots. Je n’ai pas de chiffres pour l’étayer, mais je pense que les fans des Timberwolves poussent cela à l’extrême », avance Mike Grahl. « Leur passion et leur enthousiasme pour le maillot, pour la tenue sont tout à fait exceptionnels. »