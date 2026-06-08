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Les Wolves puisent dans leur passé pour leurs nouveaux maillots et logo

Publié le 8/06/2026 à 8:54 Twitter Facebook

NBA – Les Wolves ont dévoilé leur nouvelle identité visuelle avec Kevin Garnett en vedette.

kevin garnett wolvesA l’instar des Rockets qui ont ressorti leur tenue ketchup-moutarde, les Wolves ont décidé de faire du neuf avec du vieux pour leurs nouveaux maillots et leur nouveau logo. Dimanche, la franchise de Minneapolis a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et les dirigeants décrivent ce lifting comme un mélange de « d’éléments familiers de l’histoire des Timberwolves ». Et parmi ces « éléments familiers », il y a Kevin Garnett, mannequin d’un jour pour poser avec chacun des maillots.

Les tenues « association » et « icon » arborent les couleurs blanc, bleu et vert, une palette que la franchise avait portée lors de sa saison inaugurale en 1989-90. La version « statement », elle, fait revenir le noir de l’ère « pin trees », un look resté populaire auprès des fans. Il se distingue légèrement des maillots classiques portés la saison dernière, qui rendaient hommage aux tenues de la période 1998-2008.

Sur ces maillots statement, le nom « Wolves » apparaît dans des contours bleu et vert lumineux, en remplacement du « Timberwolves » blanc et noir d’antan. Les pins reviennent en bordure, avec un effet néon bleu inspiré des quelque 10 000 lacs qui parsèment l’État du Minnesota.

wolves maillots

« Cette franchise signifie quelque chose de différent pour chaque génération de fans », estime Matt Caldwell, le président des Timberwolves et du Lynx. « Nous voulions que ce nouveau look reflète les éléments auxquels les fans ont toujours été attachés, tout en restant fidèle à l’équipe et à la culture qui entourent cette franchise aujourd’hui. Plus que tout, nous voulions créer quelque chose qui reflète où va cette organisation et derrière quoi tout l’État peut se rassembler. »

Le nouveau logo conserve le loup hurlant, mais dans les tons bleu et vert du premier emblème utilisé de 1990 à 1996. Les Wolves disposeront également de deux nouveaux parquets, un « statement » et un « core ».

Deux nouveautés communes à tous les shorts : un monogramme « Tree-M » au niveau de la ceinture, et une rangée de cinq arbres au-dessus de l’étiquette. Cinq comme le cinq de départ.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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