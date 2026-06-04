Les Rockets misent sur la nostalgie ketchup-moutarde

Trois maillots et un logo. Pendant que les Spurs, voisins texans, disputent les Finals, les Rockets annoncent une nouvelle identité visuelle, qui se rapproche des années 1990. Avec le rouge et le jaune, ce style ketchup-moutarde rappelle évidemment le maillot porté par Hakeem Olajuwon et ses coéquipiers lors des titres de 1994 et 1995.

« Depuis que j’ai acheté l’équipe en 2017, d’innombrables supporters nous ont confié à quel point ces couleurs étaient intimement liées à leurs souvenirs des Rockets. On a voulu créer quelque chose qui puisse rendre hommage aux générations de supporters qui ont bâti l’histoire des Rockets, tout en inspirant la prochaine génération de fans », explique dans un communiqué de presse le propriétaire du club, Tilman Fertitta.

Cela fait maintenant trois ans que la franchise travaille sur ces maillots. Un modèle blanc ainsi qu’un autre noir composent également ce trio. Auquel il faut ajouter un logo supplémentaire, en forme de triangle, inspiré des écussons de la NASA, dont les installations sont basées à Houston.

Enfin, dernière nouveauté : le « Dunkstronaut » sur la ceinture des shorts. Ce logo d’un astronaute qui dunke avait été utilisé en 2023/24, mais uniquement pour les maillots « City Edition ». Cette fois, il sera permanent.