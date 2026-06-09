Le Sun retire le maillot de Jonquel Jones avant même sa retraite

En marge de la rencontre entre le Sun et le Liberty, Connecticut a retiré le numéro 35 de Jonquel Jones, récompensant les six années que l’intérieure a passées à Uncasville. Un hommage qui intervient alors que la championne WNBA 2024 est toujours en activité avec New York, même si elle n’a pas participé à cette rencontre.

« Je veux remercier toutes les personnes présentes dans cette franchise qui ont cru en moi et qui m’ont donné ma chance », a-t-elle déclaré. « Merci aussi aux fans. Même s’il s’agit de la dernière saison, il y a beaucoup de souvenirs ici. Beaucoup de victoires ont eu lieu ici. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. »

Jonquel Jones est arrivée au Sun en 2016. Si elle n’y a pas remporté de titre, elle a profité de ses six saisons dans le Connecticut pour garnir son armoire à trophées. La joueuse de 32 ans a été élue Most Improved Player en 2017, avant d’enchaîner, la saison suivante, avec le trophée de meilleure sixième joueuse. En 2021, elle est ensuite devenue MVP de la saison régulière.

Un an plus tard, Jonquel Jones a aidé le Sun à atteindre les WNBA Finals, mais Connecticut s’est incliné 3-1 face aux Aces. Un dernier revers qui a marqué la fin de son aventure dans le Connecticut.

La première d’une longue série d’hommages

« Ils m’ont vue comme une joueuse qui pouvait arriver et contribuer directement, avant même que je ne marche sur un parquet WNBA. Cela veut dire beaucoup pour moi », reconnaît Jonquel Jones. « C’est cool d’être honorée alors que l’on joue encore. C’est vraiment une nouvelle expérience. »

Le Sun vit sa dernière saison avant son départ pour Houston, où la franchise doit relancer les Comets. Pour cette dernière danse, le « front office » a décidé de récompenser plusieurs figures marquantes de l’histoire de la franchise. Jonquel Jones est la première à recevoir les honneurs.

Elle sera suivie par les retraits de maillot d’Alyssa Thomas, de Tina Charles et de Jasmine Thomas. Les entraîneurs Curt Miller et Mike Thibault auront également droit à une soirée dédiée.

« C’est extrêmement important que nous prenions le temps de rendre hommage aux personnes qui ont construit cette franchise et façonné son identité lors des deux dernières décennies », soulignait la présidente du Sun, Jen Rizzotti, au milieu du mois de mai. « Ces joueuses et ces entraîneurs ont tout donné pour cette organisation, ces fans et cet État. Leur importance dépasse le cadre des victoires et des statistiques. Ils ont créé un standard d’excellence, de professionnalisme et une communauté qui définira toujours le Connecticut Sun. »