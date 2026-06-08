Les Raptors prolongent Bobby Webster

Un an après avoir pris la suite de Masai Ujiri aux commandes de la direction sportive des Raptors, Bobby Webster est récompensé par une prolongation de contrat, a annoncé la franchise de Toronto, en précisant également que plusieurs membres de la direction étaient eux aussi prolongés.

Mais pas Patrick Englebrecht, le patron du scouting, qui est dans le viseur des Mavericks qui voudraient le faire venir à Dallas pour travailler avec… Masai Ujiri, promu récemment à la tête de la franchise texane.

Pour Bobby Webster, cette saison 2025/26 fut réussie et encourageante, avec 46 victoires et une qualification directe pour le premier tour des playoffs. Les Canadiens ont poussé les Cavaliers jusqu’au Game 7 et ont terminé cet exercice certes sur une défaite mais avec la tête haute.

Un des prochains dossiers importants pour le GM sera d’ailleurs de prolonger le coach Darko Rajakovic.